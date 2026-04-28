Для ВПЛ готовят дифференцированные выплаты в зависимости от региона

В государственном бюджете на 2026 год предусмотрено 39 млрд грн на выплату ежемесячного пособия внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). В то же время, количество переселенцев растет.

Об этом рассказал член фракции «Слуга Народа», член парламентского Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, глава рабочей группы ВСК Верховной Рады по вопросам жилья для внутренне перемещенных лиц Максим Ткаченко.

По его словам, сейчас все чаще обсуждается вопрос о том, что нынешние выплаты переселенцам нужно осовременивать из-за изменения экономической ситуации.

Дифференциация выплат

Ткаченко отметил, что сами переселенцы обращают внимание на инфляцию и необходимость повышения размера пособия.

«Сейчас обсуждаются разные идеи относительно выплат переселенцам, ведь сами люди уже задают вопрос об инфляции, о том, что сумма помощи от государства должна быть хоть немного повышена. Кроме того, недавно мы уже поднимали с представителями местных органов власти в Харьковской области вопрос о возможности дифференцированных выплат ВПЛ», — отметил политик.

Речь идет о том, чтобы переселенцы, находящиеся вблизи зон активных боевых действий, получали большую помощь, чем выехавшие в более безопасные области.

По его мнению, такой подход был бы справедлив.

Выплаты детям-переселенцам

Кроме того, идут активные консультации с Минсоцполитики о выплате всем без исключения детям-переселенцам, находящимся на территории Украины.

«Надеюсь, все-таки будет исключено требование о начислении пособия только тем детям ВПЛ, которые учатся в украинских школах оффлайн», — сказал народный депутат.

Финансирование жилья для ВПЛ

Он также добавил, что уже есть определенные сдвиги в направлении получения переселенцами с временно оккупированных территорий средств на приобретение жилья.

«Пока речь идет о небольшом количестве граждан — это семьи, где есть участники боевых действий и люди с инвалидностью первой и второй группы, полученные во время полномасштабной войны. Это первая категория, которая сейчас начнет получать выплаты. В бюджете мы заложили 14 млрд грн, так что ориентировочно новые дома получат 7 тысяч таких семей», — напомнил парламентарий.

Он подчеркнул, что сейчас крайне важно искать доноров, партнеров, привлекать международную помощь или находить в бюджете дополнительные средства, чтобы как можно больше внутренне перемещенных лиц смогли получить жилье.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в Украине расширили программу государственной поддержки для внутренне перемещенных лиц, детей и нетрудоспособных граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Обновления предусматривают изменение условий получения пособия, сроков подачи заявлений и продолжительности выплат.

Срок предоставления помощи для наиболее уязвимых категорий ВПЛ увеличили с 24 до 30 месяцев.

