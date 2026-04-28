0 800 307 555
50% айтишников боятся потерять работу (инфографика)

Личные финансы
57
Технические специалисты в чаще опасаются потери работы, чем нетехнические
Технические специалисты в чаще опасаются потери работы, чем нетехнические
Более половины айтишников боятся потерять работу. В то же время, всего 5% респондентов отметили, что потеряли работу из-за замены их функций искусственным интеллектом.
Об этом свидетельствуют результаты опроса DOU.

Уровень занятости

В настоящее время 82% ІТ-специалистов в Украине и 77% за рубежом имеют работу (одну или несколько). В то же время, 16% в Украине и 21% за рубежом находятся в поиске работы.
50% айтишников боятся потерять работу (инфографика)
50% айтишников боятся потерять работу (инфографика)
82% ІТ-специалистов в Украине и 77% за границей имеют работу. dou.ua
В Украине уровень занятости превышает 90% среди таких специализаций:
  • Security — 100%;
  • SysAdmin/Infrastructure Engineer — 98%;
  • DevOps/SRE — 93%;
  • AI/ML/Data Engineering — 92%.
Чаще работу ищут специалисты в сферах:
  • Game/Level Design — 39%;
  • Graphic / Motion / Web Design — 39%;
  • Artist/Animator — 33%;
  • UI/UX и Product Design — 31%;
  • Sales/BizDev — 33%.
Среди ІТ-специалистов за рубежом высокий уровень занятости наблюдается в сферах AI/ML (91%), DevOps/SRE (89%) и руководящих позиций (87%). В то же время чаще всего ищут работу специалисты по UI/UX и Product Design (44%), HR/L&D (32%) и Project/Product Management (30%).
За рубежом, по сравнению с 2025 годом, снизился уровень занятости среди аналитиков.
50% айтишников боятся потерять работу (инфографика)
Занятость по специализациям. dou.ua

Ситуация по уровням специалистов

В Украине самый высокий уровень занятости — у специалистов уровня Lead+ (87%) и специалисты без формального тайтла (также 87%). Для Senior, Middle и Junior уровней этот показатель составляет 79−81%.
За границей разница более ощутима: среди Lead+ заняты 86%, тогда как среди других уровней 71−73%.
За год ситуация для Senior за границей ухудшилась: уровень занятости снизился с 81% до 73%, а доля ищущих работу выросла с 16% до 23%. В Украине одновременно выросла доля Middle-специалистов, которые находятся в поиске работы.
50% айтишников боятся потерять работу (инфографика)
50% айтишников боятся потерять работу (инфографика)
Занятость по тайтлам. dou.ua

Увольнения

За последний год 37% ІТ-специалистов в Украине и 39% за рубежом покидали компании. Это немного меньше, чем в 2025 году.
В Украине чаще всего меняли или теряли работу представители таких направлений:
  • Sales/BizDev — 61%;
  • Artist/Animator — 54%;
  • Marketing / SEO — 53%;
  • Graphic / Motion / Web Design — 52%;
  • UI/UX и Product Design — 51%;
  • Comms / PR / Brand / SMM — 50%.
За рубежом самые высокие показатели — в сферах Marketing/SEO (65%), UI/UX и Product Design (56%), HR/L&D (53%).
50% айтишников боятся потерять работу (инфографика)
50% айтишников боятся потерять работу (инфографика)
50% айтишников боятся потерять работу (инфографика)
Доля тех, кто бросал работу за последний год. dou.ua
По сравнению с 2025 годом, в текущем году разработчики реже покидали текущее место работы как в Украине, так и за рубежом.
И в Украине, и за рубежом чаще всего уходили с работы в течение последнего года сеньоры и миддлы. Специалисты с тайтлом Lead+ и те, у кого нет тайтла, делали это реже.
В Украине инициатива увольнения распределяется почти поровну: увольнение по инициативе компании (45%) и собственная инициатива специалиста (46%) имеют близкие доли. Айтишники за границей несколько чаще указывали, что компания их уволила (50%), чем они ушли по собственной инициативе (40%).
Специалисты по направлениям AI/ML/DS/Data Engineering, Analyst, DevOps/SRE, HR/L&D существенно чаще покидали компании по собственной инициативе, чем по решению работодателя.
В Украине разработчики, составляющие наибольшую долю выборки, несколько чаще сообщали об увольнении по инициативе компании (49%), чем о собственном решении уйти (39%). Похожая ситуация и среди тестировщиков: 45% были уволены компанией, в то время как 42% оставили работу по собственной инициативе. За рубежом похожие тенденции для этих специализаций.
Айтишники всех уровней, кроме Senior, в Украине несколько чаще оставляли работу по собственной инициативе, чем по решению компании. Среди сеньоров 54% случаев приходились на увольнение по инициативе компании, а 36% — на выход по собственной инициативе.
Среди айтишников за границей ситуация иная: только специалисты уровня Lead+ чаще сами уходили из компаний, а всех остальных чаще увольняли работодатели.
Наиболее распространенными причинами увольнений со стороны компаний стали оптимизация (38%) и сложная финансовая ситуация (32%). Реже среди причин называли завершение проекта (20%). По сравнению с 2025 годом, айтишники чаще указывают оптимизацию и завершение проектов в качестве причин увольнения.
Внедрение ИИ пока не стало массовой причиной увольнений: только 5% респондентов отметили, что потеряли работу из-за того, что их роль заменил ИИ.
50% айтишников боятся потерять работу (инфографика)
Самые распространенные причины увольнений. dou.ua
Айтишники, покидавшие компании по собственной инициативе, чаще всего делали это из-за перехода на работу с лучшими условиями (44%) или отсутствия карьерных перспектив на текущем месте (41%).
По сравнению с 2025 годом переход на лучшие условия стали называть чаще. Однако такие мотивы, как отсутствие профессионального развития, отсутствие повышения зарплаты или бонусов, а также усталость, выгорание или саббатикал, упоминаются реже.
50% айтишников боятся потерять работу (инфографика)
Самые распространенные причины увольнений. dou.ua

Ожидания и настроения

Каждый второй айтишник в Украине (51%) опасается потерять работу. Среди айтишников за границей таких 57%. Через год показатели не изменились.
Как и в прошлом, технические специалисты в Украине чаще опасаются потери работы, чем нетехнические, причем этот разрыв вырос: 52% против 41%.
В Украине чаще всего обеспокоены потерей работы представители таких специализаций:
  • Sales/BizDev (59%);
  • Comms/PR/Brand/SMM (58%);
  • QA/AQA/SDET/QC (58%);
  • Game/Level Design (58%);
  • Artist/Animator (58%) и Software Engineer (56%).
Более положительные настроения имеют специалисты по Security (50% не боятся потерять работу), AI/ML/DS/Data Engineering (41%), Leadership (41%) и аналитики (37%).
Среди айтишников за границей разработчики чаще других опасаются потери работы — 59%. В то же время, общий уровень беспокойства здесь высок во всех специализациях: в каждой из них более половины респондентов этим обеспокоены.
50% айтишников боятся потерять работу (инфографика)
Каждый второй айтишник в Украине боится потерять работу. dou.ua
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
РаботаIT
