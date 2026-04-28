0 800 307 555
ЕС может ввести санкции против израильтян, которые помогли рф продать краденное украинское зерно

ЕС может ввести санкции против израильтян, которые помогли рф продать краденное украинское зерно
ЕС может ввести санкции против израильтян, которые помогли рф продать краденное украинское зерно
Евросоюз может ввести санкции против лиц, подозреваемых в содействии перевозке в порт Хайфы (Израиль) краденного рф украинского зерна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haaretz.
ЕС заявил, что осуждает «все действия, помогающие финансировать незаконные военные усилия россии и обходить санкции» после того, как в воскресенье в Хайфский залив прибыло еще одно судно, подозреваемое в перевозке зерна, похищенного с оккупированной территории Украины.
Поэтому Европейский Союз рассматривает санкции против израильских физических и юридических лиц, помогающих россии обходить международные санкции, наложенные на нее. Кроме того, ЕС требует от Израиля информации об украинской пшенице, похищенной россией и импортированной в Израиль.
Спикер ЕС по иностранным делам Ануар Эль-Ануни заявил, что ЕС «принял во внимание сообщение о том, что российскому судну теневого флота, перевозившему похищенное украинское зерно, разрешили разгрузиться в порту Хайфы в Израиле, и это несмотря на предыдущие контакты Украины с израильскими властями».
«Мы осуждаем все действия, помогающие финансировать незаконные военные усилия россии и обходить санкции ЕС, и остаемся готовыми бороться с такими действиями, внося в список лиц и организаций в третьих странах, если это необходимо», — добавил Ануни.
Спикер также заявил, что вместе с Украиной Европейский Союз запрашивает дополнительную информацию от израильских властей по этому вопросу.
Как сообщалось, после расследования Haaretz посол Израиля в Украине Михаил Бродский был вызван в Министерство иностранных дел и должен явиться на переговоры в Киев во вторник.
Напомним, в порт Хайфа в Израиле зашло судно «ABINSK» с партией пшеницы, которую россияне могли вывезти с временно оккупированных территорий Украины. Украина уже направила запрос о международной правовой помощи для ареста груза.
По материалам:
РБК-Україна
