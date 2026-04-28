ЕС может ввести санкции против израильтян, которые помогли рф продать краденное украинское зерно Сегодня 10:12 — Казна и Политика

Евросоюз может ввести санкции против лиц, подозреваемых в содействии перевозке в порт Хайфы (Израиль) краденного рф украинского зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haaretz.

ЕС заявил, что осуждает «все действия, помогающие финансировать незаконные военные усилия россии и обходить санкции» после того, как в воскресенье в Хайфский залив прибыло еще одно судно, подозреваемое в перевозке зерна, похищенного с оккупированной территории Украины.

Поэтому Европейский Союз рассматривает санкции против израильских физических и юридических лиц, помогающих россии обходить международные санкции, наложенные на нее. Кроме того, ЕС требует от Израиля информации об украинской пшенице, похищенной россией и импортированной в Израиль.

Спикер ЕС по иностранным делам Ануар Эль-Ануни заявил, что ЕС «принял во внимание сообщение о том, что российскому судну теневого флота, перевозившему похищенное украинское зерно, разрешили разгрузиться в порту Хайфы в Израиле, и это несмотря на предыдущие контакты Украины с израильскими властями».

«Мы осуждаем все действия, помогающие финансировать незаконные военные усилия россии и обходить санкции ЕС, и остаемся готовыми бороться с такими действиями, внося в список лиц и организаций в третьих странах, если это необходимо», — добавил Ануни.

Спикер также заявил, что вместе с Украиной Европейский Союз запрашивает дополнительную информацию от израильских властей по этому вопросу.

Как сообщалось, после расследования Haaretz посол Израиля в Украине Михаил Бродский был вызван в Министерство иностранных дел и должен явиться на переговоры в Киев во вторник.

Напомним, в порт Хайфа в Израиле зашло судно «ABINSK» с партией пшеницы, которую россияне могли вывезти с временно оккупированных территорий Украины. Украина уже направила запрос о международной правовой помощи для ареста груза.

