Когда завершат ремонт основных трасс в Украине

Кабмин зафиксировал рекордные темпы восстановления дорожного покрытия, которого не было за последние шесть лет.

В настоящее время по всей стране уже ликвидировали более 5,7 млн. кв. м повреждений на дорогах международного и государственного значения для обеспечения стабильной логистики.

Об этом заявила Юлия Свириденко.

Сроки

Правительство установило сроки, согласно которым ремонты на международных трассах должны быть завершены до 1 мая, а на дорогах национального значения — до 1 июня. Ежедневно на объектах работает более 200 бригад.

Отдельное внимание уделяется 40-километровой зоне вблизи линии фронта, где к работам привлекли подразделения Государственной специальной службы транспорта из-за рисков безопасности и эвакуации.

Чиновница отметила, что дороги сейчас являются ключевыми артериями для фронта и работы бизнеса.

«В настоящее время правительство координирует усилия всех служб, чтобы обеспечить бесперебойное движение грузов и работу бизнеса, которое зависит от скорости доставки товаров», — подчеркнула Свириденко.

Приоритетом остаются коридоры, соединяющие Украину с европейскими партнерами для поддержки экспорта и военных поставок.

Раньше речь шла о том, какие дороги в Украине ремонтируют в первую очередь. Главные логистические маршруты страны, интернациональные транспортные коридоры и дороги оборонной логистики.

Также ранее президент Зеленский заявил , что на ремонт автомобильных дорог в Украине необходимо 52 млрд грн. Работы планируют провести в два этапа — до июня и октября.

