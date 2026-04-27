Когда завершат ремонт основных трасс в Украине

Правительство установило сроки, согласно которым ремонты на международных трассах должны быть завершены до 1 мая, а на дорогах национального значения — до 1 июня. Ежедневно на объектах работает более 200 бригад.
«В настоящее время правительство координирует усилия всех служб, чтобы обеспечить бесперебойное движение грузов и работу бизнеса, которое зависит от скорости доставки товаров», — подчеркнула Свириденко.
Приоритетом остаются коридоры, соединяющие Украину с европейскими партнерами для поддержки экспорта и военных поставок.
Раньше речь шла о том, какие дороги в Украине ремонтируют в первую очередь. Главные логистические маршруты страны, интернациональные транспортные коридоры и дороги оборонной логистики.
Также ранее президент Зеленский заявил, что на ремонт автомобильных дорог в Украине необходимо 52 млрд грн. Работы планируют провести в два этапа — до июня и октября.