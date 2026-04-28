Городская кольцевая электричка в Киеве изменяет движение (схема)

Как сообщил Kyiv City Express, в часы пик с периодичностью каждые 30 минут будут стабильно курсировать только на полкольца между станциями Святошино — Вокзальная — Дарница — Святошино (в обе стороны). Со Святошиной будем отправляться позже на +4 минуты.
На участках Почайна — Святошино и Радужный — Дарница организовано движение ежечасных рейсов.
На станции Святошино из некоторых рейсов необходимо будет осуществить пересадку на другой поезд, чтобы заехать на станцию Почайна или обратно продолжить движение в направлении Вокзальной.
«Со станций Радужный и Воскресенка все поезда Kyiv City Express направления „А“ будут отправляться на 1 минуту раньше обычного графика. А высадка пассажиров для поездов двух направлений на этих станциях будет осуществляться только на платформе Nº1 в обе стороны» — пишут там.