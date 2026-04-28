Городская кольцевая электричка в Киеве изменяет движение (схема)

Казна и Политика
В Kyiv City Express сообщили об изменениях в движении с 29 апреля по 27 июня.

Причины

«Хотим завершить последнюю часть безотлагательного ремонта на Северном мосту. Это означает перерыв в движении между станциями Почайна и Радужный», — говорится в сообщении.
Рейсы

Как сообщил Kyiv City Express, в часы пик с периодичностью каждые 30 минут будут стабильно курсировать только на полкольца между станциями Святошино — Вокзальная — Дарница — Святошино (в обе стороны). Со Святошиной будем отправляться позже на +4 минуты.
На участках Почайна — Святошино и Радужный — Дарница организовано движение ежечасных рейсов.
На станции Святошино из некоторых рейсов необходимо будет осуществить пересадку на другой поезд, чтобы заехать на станцию ​​Почайна или обратно продолжить движение в направлении Вокзальной.
Речь идет о поездах:
  • Святошин — Почайная: А02 5:44/6:09А15 14:44/15:09
  • Почайна — Святошино: Б13 12:04/12:28Б16 15:04/15:28Б25 22:04/22:28
«Со станций Радужный и Воскресенка все поезда Kyiv City Express направления „А“ будут отправляться на 1 минуту раньше обычного графика. А высадка пассажиров для поездов двух направлений на этих станциях будет осуществляться только на платформе Nº1 в обе стороны» — пишут там.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
