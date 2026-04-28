Военнослужащим хотят разрешить беспошлинный ввоз авто: кто сможет воспользоваться Сегодня 14:04 — Казна и Политика

Рада рассматривает новые правила ввоза авто для военнослужащих

Депутаты предлагают предоставить военнослужащим право на персональный беспошлинный ввоз автомобилей. Соответствующие законопроекты № 15194 и № 15195 уже зарегистрированы в Верховной Раде. Документы направлены на восстановление социальной справедливости в отношении военнослужащих, принимающих непосредственное участие в защите государства.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения порядок ввоза автомобилей в Украину претерпел несколько этапов изменений. В период с апреля по июль 2022 года действовало так называемое «нулевое растаможивание», позволяющее гражданам ввозить транспортные средства без уплаты таможенных платежей. После отмены льготного режима в июне 2022 года, согласно Закону № 2325-IX, основным механизмом беспошлинного ввоза автомобилей для нужд обороны остались поставки через волонтерские организации в статусе гуманитарной помощи.

Потребность в транспорте

По оценкам экспертов, ежемесячная потребность сил обороны Украины в транспортных средствах превышает 3000 единиц. Обеспечить такие объемы за счет волонтерских поставок сложно без законодательного урегулирования механизма персонального импорта автомобилей для военнослужащих.

В связи с этим в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты № 15194 и № 15195. Они предусматривают предоставление военнослужащим права на персональный беспошлинный ввоз автомобилей.

Ожидается, что реализация этих инициатив будет способствовать повышению мобильности подразделений и отчасти решит существующие проблемы. В частности, использование гуманитарных механизмов связано с рисками привлечения к ответственности по статье 201−2 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование гуманитарной помощи).

Кто сможет воспользоваться льготой

Законопроекты определяют круг лиц, имеющих право на льготу. Речь идет о физических лицах — действующих военнослужащих Украины.

В частности, право на беспошлинный ввоз получат:

мобилизованные военнослужащие, призванные в ряды ВСУ после 24 февраля 2022;

военнослужащие по контракту, проходящие службу на момент ввоза автомобиля.

Предусмотрено, что воспользоваться льготой можно будет как лично, так и уполномоченными лицами во время таможенного оформления.

Какие льготы предусмотрены

Документы предлагают внести изменения в Таможенный и Налоговый кодекс Украины. В случае принятия военнослужащие получат полное освобождение от основных таможенных платежей:

ввозной пошлины;

налога на добавленную стоимость (НДС);

акцизного налога

Без уплаты таможенных платежей разрешат ввозить:

легковые автомобили и кузова к ним;

грузовые автомобили;

мотоциклы;

прицепы и полуприцепы.

Ограничение

Чтобы избежать использования льготы для коммерческого импорта транспортных средств, законопроекты предусматривают и некоторые ограничения. Прежде всего устанавливается количественное ограничение — одно транспортное средство на одного военнослужащего.

Также предусмотрен запрет отчуждения автомобиля. Транспортное средство, ввозимое на льготных условиях, не может быть продано, передано в пользование или распоряжение третьим лицам, в том числе по доверенности, в течение трех лет с момента его государственной регистрации.

Законопроекты предусматривают, что льгота на беспошлинный ввоз транспортных средств не будет распространяться на автомобили, подлежащие обложению транспортным налогом в соответствии с разделом XII Налогового кодекса Украины. Речь идет о так называемых автомобилях класса «люкс», которые одновременно соответствуют двум критериям:

возраст автомобиля — до пяти лет включая год выпуска;

среднерыночная стоимость, превышающая 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего налогового года.

Именно такие транспортные средства включаются в специальный перечень автомобилей, подлежащих обложению транспортным налогом, который ежегодно до 1 февраля обнародует Министерство экономики Украины. Как правило, в этот список попадают премиальные модели известных брендов, в частности Porsche, Mercedes-Benz, BMW, Land Rover, Tesla и Lexus.

То есть, если ввозить подержанное авто старше 5 лет или новое авто, стоимость которого ниже 3 млн грн, оно освобождается от пошлины. Если это новый люксовый автомобиль из перечня Минэкономики, пошлину придется платить в полном объеме.

Кроме того, устанавливается географическое ограничение. Ввоз транспортных средств из государства-агрессора, государства-оккупанта или временно оккупированных территорий Украины запрещается.

В настоящее время автомобили для нужд военных преимущественно ввозятся как гуманитарная помощь. В таком случае транспорт оформляется на воинскую часть или государство. Хотя такие автомобили освобождаются от налогов, их использование связано с правовыми ограничениями и рисками привлечения к ответственности в случае нецелевого применения. Другой действующий вариант — стандартная растаможка, которая предусматривает полную уплату ввозной пошлины, акциза и НДС, что существенно увеличивает стоимость автомобиля.

Законопроекты № 15194 и № 15195 предлагают альтернативную модель — персональный беспошлинный ввоз авто военнослужащим. В таком случае транспорт переходит в частную собственность, но с запретом на его отчуждение в течение трех лет.

