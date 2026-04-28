ВР продлила военное положение еще на 90 дней

28 апреля Верховная Рада проголосовала за законопроект № 15197 о продлении военного положения до 2 августа (продолжили снова на 90 дней).

Об этом написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

За соответствующее решение проголосовали 315 народных депутатов.

«Это уже в 19-й раз, когда Рада приняла такое решение. Далее подписание главой ВРУ и Президентом», — подытожил Железняк.

