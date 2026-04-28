90 млрд не хватит? Шокирующий прогноз WSJ о бюджете Украины (видео) Сегодня 16:47 — Казна и Политика

90 млрд не хватит? Шокирующий прогноз WSJ о бюджете Украины (видео)

Деньги на оборону и свет в домах. Президент Владимир Зеленский наконец-то расставил точки над «і» в вопросе, куда пойдут колоссальные 90 миллиардов евро от Европейского Союза.

Эти средства рассчитаны на 2026−2027 годы. Они станут нашим финансовым фундаментом. На что именно их будут тратить? Почему американские издания подозревают, что нам их не хватит? И что будет, когда средства исчерпаются? Рассказываем дальше.

Первый и главный приоритет — это наше оружие. Львиная доля первого транша — а это 45 миллиардов евро, которые мы ожидаем уже к концу этого квартала — будет направлена ​​на усиление собственного оборонного производства. Речь идет прежде всего о массовом изготовлении беспилотников в рамках формата Drone Deals и развитии новейших военных технологий. Украина делает ставку на то, чтобы меньше зависеть от поставок извне и больше производить самостоятельно, особенно систем ПВО.

Вторым ключевым направлением финансирования станет энергетика. Президент рассказал, что к следующему отопительному сезону мы должны подойти максимально усиленными. Несколько миллиардов евро из европейского пакета пойдут исключительно на физическую защиту энергетических объектов и срочный ремонт инфраструктуры.

Эти договоренности Зеленский финализировал в ходе встречи с европейскими лидерами на Кипре, где также обсуждали 20-й пакет санкций против агрессора. И хотя энергетика нуждается в защите от обстрелов, не менее важно обеспечить страну ресурсом для движения — топливом и устойчивостью к предстоящей зиме.

Кстати, что касается горючего — здесь есть повод для оптимизма. Несмотря на войну и рекордный рост потребления дизеля, никакого дефицита в Украине нет. Поставки остаются стабильными для всех: от потребностей армии на передовой до аграриев в разгар сезона и обычных водителей на АЗС.

Это стало возможным благодаря налаживанию стратегического взаимодействия с партнерами на Ближнем Востоке. Более того, Украина смогла кардинально расширить свою логистику, открыв совершенно новые маршруты поставок, в частности, через Кавказ и Каспийский регион. Это стратегическое решение делает нашу топливную систему устойчивой к любым блокировкам или провокациям на западных границах. Теперь у нас есть надежный «энергетический тыл», который работает независимо от ситуации на пунктах пропуска с ЕС.

Впрочем, пока мы обсуждаем приоритеты расходов, авторитетное издание The Wall Street Journal опубликовало весьма тревожный прогноз. Оказывается, даже рекордных 90 млрд евро Украине может не хватить.

Почему так вышло? Ранее все расчеты базировались на том, что этот гигантский пакет помощи закроет финансовый вопрос до 2028 года. Однако, по данным дипломатических источников WSJ, реальность оказалась более жесткой. Уже на следующий, 2027 год, Киеву может понадобиться дополнительно 19 миллиардов евро сверх уже утвержденного кредита. Это значит, что европейским лидерам придется снова садиться за стол переговоров не через два года, а уже через 12 месяцев.

Ситуацию усложняют и следующие факторы. Во первых, американская неопределенность. Кризис в отношениях с администрацией Дональда Трампа делает помощь от США менее предсказуемой, заставляя Европу брать на себя еще больше финансового бремени. Во вторых, скачок цен на нефть, ведь мировая экономика снова вздрагивает — из-за полномасштабной войны в Иране цены на энергоносители стремительно летят вверх. Для Украины это автоматически означает более дорогую логистику, рост расходов бюджета и удорожание каждого шага в восстановлении.

Поэтому, несмотря на беспрецедентную поддержку, Украина остается в зоне финансовой турбулентности. 90 миллиардов — это мощный спасательный круг, но, как видим, он может не полностью удержать на плаву бюджет страны, вынужденной бороться на нескольких фронтах одновременно.

