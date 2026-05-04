Фицо поддержал евроинтеграцию Украины во время встречи с Зеленским

Казна и Политика
Президент Украины Владимир Зеленский провел двустороннюю встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в ходе визита в Ереван 4 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в соцсети X.
Как отметил президент, Украина открыта для конструктивного диалога со Словакией и заинтересована в развитии сильных отношений.
По словам Зеленского, он обсудил с Фицо сотрудничество в различных сферах и проведение заседания правительств в формате межправительственной комиссии в ближайшее время.
«Говорили об обмене визитами в Киев и Братиславу — договорились, что команды будут работать над графиком», — рассказал президент.
Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено вопросу евроинтеграции Украины.
Глава государства сообщил, что Фицо поддерживает вступление Украины в ЕС, а Словакия готова содействовать этому процессу.
По материалам:
РБК-Україна
