Фицо поддержал евроинтеграцию Украины во время встречи с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский провел двустороннюю встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в ходе визита в Ереван 4 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в соцсети X.

Как отметил президент, Украина открыта для конструктивного диалога со Словакией и заинтересована в развитии сильных отношений.

По словам Зеленского, он обсудил с Фицо сотрудничество в различных сферах и проведение заседания правительств в формате межправительственной комиссии в ближайшее время.

«Говорили об обмене визитами в Киев и Братиславу — договорились, что команды будут работать над графиком», — рассказал президент.

Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено вопросу евроинтеграции Украины.

Глава государства сообщил, что Фицо поддерживает вступление Украины в ЕС, а Словакия готова содействовать этому процессу.

