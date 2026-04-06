Законопроєкти про оподаткування цифрових платформ та закордонних посилок доопрацювали: що змінилося

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив два законопроєкти, що стосуються оподаткування цифрових платформ та міжнародних посилок. Обидва документи є частиною зобов’язань України перед МВФ.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Оподаткування цифрових платформ (№ 15111)

Комітет підтримав доопрацьовану версію законопроєкту № 15111. За словами Железняка, документ став значно кращим, оскільки врахував зауваження бізнесу.

Очікується, що його винесуть на голосування у вівторок, 7 квітня.

У доопрацьованої версії документа врахували:

надання дозволу самозайнятим особам оподатковувати доходи від платформ на загальних підставах як і для фізичних осіб;



виключення необхідності відкриття спеціальних рахунків для продавців через платформи;



скасовано вимогу щодо обов’язкового розкриття банківської таємниці про доходи продавців.

замість обов’язкової податкової декларації (у разі перевищення лімітів) запроваджується механізм податкових повідомлень-рішень від ДПС.

Нові правила запрацюють не раніше 1 січня 2027 року, а фактичне оподаткування розпочнеться лише у 2028 році (за підсумками 2027-го).

Скасування пільги на посилки до 150 євро (№ 15112−1)

Також комітет підтримав законопроєкт про скасування ліміту в 150 євро на безмитне ввезення посилок із-за кордону. Це рішення є одним із «маяків» МВФ. Наразі документ схвалено лише у першому читанні.

Ключові деталі:

цей проєкт вносить зміни до Податкового кодексу, тоді як основні зміни до Митного кодексу будуть внесені через інший законопроєкт (№ 12360);

уряд розраховує залучити до бюджету додатково до 10 млрд грн;

система почне працювати лише тоді, коли буде рішення уряду. На думку Железняка, це станеться значно пізніше січня 2027 року, оскільки зараз навіть не виділено коштів на розробку системи.

Жоден із законопроєктів не принесе додаткових надходжень у поточному 2026 році. Всі зміни набудуть чинності у 2027 році або пізніше. Наразі ці рішення розцінюються насамперед як виконання умов програми співпраці з МВФ.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.