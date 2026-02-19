Як працюватиме проєкт «Дія.City Invest» і куди підуть 50 млн євро інвестицій. У «Дія.City» озвучили подробиці Сьогодні 18:45

У межах «Дія.City» нині понад 3 700 компаній та більш як 140 тисяч фахівців

Фонд майбутнього проєкт «Дія.City Invest» збільшили до €50 млн. У нього не буде окремої керівної компанії. У пріоритеті для інвестування — датацентри, кібербезпека, оборонні та інші технології.

Про це розповів керівник «Дія.City» Олексій Добронравов у коментарі виданню AIN.

За його словами, у межах «Дія.City» нині понад 3 700 компаній (приблизно 70% галузі) та більш як 140 тисяч фахівців. Обсяг інвестицій у технологічні стартапи у 2025 році становить $498 млн, з яких $105 млн — у Defense Tech.

Як працюватиме «Дія.City Invest»

«Дія.City Invest» передбачає створення спеціалізованого інституту спільного інвестування з дерегульованою моделлю:

модельні документи при реєстрації;

відсутність окремої керівної компанії;

інвестиції винятково в технологічний сектор;

ліміт засновників — до 15 людей;

розмір фонду — до €50 млн;

вільний обіг часток без обмеження кількості учасників.

Інвестувати можна буде через придбання цінних паперів або конвертовану позику. Водночас об’єктами інвестування зможуть бути лише українські технологічні компанії — резиденти «Дія.City».

Облік корпоративних прав здійснюватиметься через Нацдепозитарій для захисту інвестицій.

Пріоритетні напрями

Серед напрямів, які розглядають для інвестування:

програмне забезпечення (зокрема SaaS);

розробка ігор (кіберспорт);

хмарні сервіси (датацентри зокрема);

кібербезпека;

робототехніка;

створення БПЛА і комплектуючих до них;

біонічні протези;

Defense Tech — зокрема ПЗ для роїв дронів, роботизовані системи, акустичні сенсори, розмінування та рішення на основі штучного інтелекту.

Мета та законодавчі зміни

Як зазначив Добронравов, проєкт має відповісти на кілька викликів:

війну та потребу в оборонних інноваціях;

валютні обмеження;

дефіцит культури інвестування в технології (поза ринком нерухомості).

Ціль проєкту — розробити законодавство, яке дозволить запускати венчурний фонд за 3 тижні замість кількох місяців.

Очікується, що в Україні зможуть запрацювати 5−10 фондів, які забезпечать стартапи фінансуванням і стимулюватимуть розвиток інноваційної екосистеми.

Нагадаємо, що минулоріч у Мінцифри повідомили про проєкт «Дія.City Invest», який має стимулювати запуск венчурних фондів в Україні.

