Як працюватиме проєкт «Дія.City Invest» і куди підуть 50 млн євро інвестицій. У «Дія.City» озвучили подробиці

28
У межах «Дія.City» нині понад 3 700 компаній та більш як 140 тисяч фахівців
Фонд майбутнього проєкт «Дія.City Invest» збільшили до €50 млн. У нього не буде окремої керівної компанії. У пріоритеті для інвестування — датацентри, кібербезпека, оборонні та інші технології.
Про це розповів керівник «Дія.City» Олексій Добронравов у коментарі виданню AIN.
За його словами, у межах «Дія.City» нині понад 3 700 компаній (приблизно 70% галузі) та більш як 140 тисяч фахівців. Обсяг інвестицій у технологічні стартапи у 2025 році становить $498 млн, з яких $105 млн — у Defense Tech.

Як працюватиме «Дія.City Invest»

«Дія.City Invest» передбачає створення спеціалізованого інституту спільного інвестування з дерегульованою моделлю:
  • модельні документи при реєстрації;
  • відсутність окремої керівної компанії;
  • інвестиції винятково в технологічний сектор;
  • ліміт засновників — до 15 людей;
  • розмір фонду — до €50 млн;
  • вільний обіг часток без обмеження кількості учасників.
Інвестувати можна буде через придбання цінних паперів або конвертовану позику. Водночас об’єктами інвестування зможуть бути лише українські технологічні компанії — резиденти «Дія.City».
Облік корпоративних прав здійснюватиметься через Нацдепозитарій для захисту інвестицій.

Пріоритетні напрями

Серед напрямів, які розглядають для інвестування:
  • програмне забезпечення (зокрема SaaS);
  • розробка ігор (кіберспорт);
  • хмарні сервіси (датацентри зокрема);
  • кібербезпека;
  • робототехніка;
  • створення БПЛА і комплектуючих до них;
  • біонічні протези;
  • Defense Tech — зокрема ПЗ для роїв дронів, роботизовані системи, акустичні сенсори, розмінування та рішення на основі штучного інтелекту.

Мета та законодавчі зміни

Як зазначив Добронравов, проєкт має відповісти на кілька викликів:
  • війну та потребу в оборонних інноваціях;
  • валютні обмеження;
  • дефіцит культури інвестування в технології (поза ринком нерухомості).
Ціль проєкту — розробити законодавство, яке дозволить запускати венчурний фонд за 3 тижні замість кількох місяців.
Очікується, що в Україні зможуть запрацювати 5−10 фондів, які забезпечать стартапи фінансуванням і стимулюватимуть розвиток інноваційної екосистеми.
Нагадаємо, що минулоріч у Мінцифри повідомили про проєкт «Дія.City Invest», який має стимулювати запуск венчурних фондів в Україні.
