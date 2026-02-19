Як працюватиме проєкт «Дія.City Invest» і куди підуть 50 млн євро інвестицій. У «Дія.City» озвучили подробиці
Фонд майбутнього проєкт «Дія.City Invest» збільшили до €50 млн. У нього не буде окремої керівної компанії. У пріоритеті для інвестування — датацентри, кібербезпека, оборонні та інші технології.
Про це розповів керівник «Дія.City» Олексій Добронравов у коментарі виданню AIN.
За його словами, у межах «Дія.City» нині понад 3 700 компаній (приблизно 70% галузі) та більш як 140 тисяч фахівців. Обсяг інвестицій у технологічні стартапи у 2025 році становить $498 млн, з яких $105 млн — у Defense Tech.
Як працюватиме «Дія.City Invest»
«Дія.City Invest» передбачає створення спеціалізованого інституту спільного інвестування з дерегульованою моделлю:
- модельні документи при реєстрації;
- відсутність окремої керівної компанії;
- інвестиції винятково в технологічний сектор;
- ліміт засновників — до 15 людей;
- розмір фонду — до €50 млн;
- вільний обіг часток без обмеження кількості учасників.
Інвестувати можна буде через придбання цінних паперів або конвертовану позику. Водночас об’єктами інвестування зможуть бути лише українські технологічні компанії — резиденти «Дія.City».
Облік корпоративних прав здійснюватиметься через Нацдепозитарій для захисту інвестицій.
Пріоритетні напрями
Серед напрямів, які розглядають для інвестування:
- програмне забезпечення (зокрема SaaS);
- розробка ігор (кіберспорт);
- хмарні сервіси (датацентри зокрема);
- кібербезпека;
- робототехніка;
- створення БПЛА і комплектуючих до них;
- біонічні протези;
- Defense Tech — зокрема ПЗ для роїв дронів, роботизовані системи, акустичні сенсори, розмінування та рішення на основі штучного інтелекту.
Мета та законодавчі зміни
Як зазначив Добронравов, проєкт має відповісти на кілька викликів:
- війну та потребу в оборонних інноваціях;
- валютні обмеження;
- дефіцит культури інвестування в технології (поза ринком нерухомості).
Ціль проєкту — розробити законодавство, яке дозволить запускати венчурний фонд за 3 тижні замість кількох місяців.
Очікується, що в Україні зможуть запрацювати 5−10 фондів, які забезпечать стартапи фінансуванням і стимулюватимуть розвиток інноваційної екосистеми.
Нагадаємо, що минулоріч у Мінцифри повідомили про проєкт «Дія.City Invest», який має стимулювати запуск венчурних фондів в Україні.
