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МВФ советует повысить тарифы на газ и свет в Украине

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Тарифы на коммунальные услуги
Тарифы на коммунальные услуги
В МВФ говорят, что Украина ежегодно тратит миллиарды гривен на сдерживание цен на газ и электроэнергию для населения. Поэтому ведомство предлагает постепенно отказаться от этого механизма и за три года повысить тарифы — в двух сценариях рост может составлять от 52% до 141% в зависимости от услуги.
Об этом говорится в отчете МВФ «Оценка бюджетных расходов на энергетические субсидии и варианты реформ», пишет издание «Delo».

Два сценария повышения тарифов на газ и электроэнергию

По оценкам МВФ, в 2024—2026 годах Украина ежегодно тратила до 3,7% ВВП на государственное регулирование цен на электроэнергию и газ для населения.
Наибольшая доля этих расходов приходилась на компенсацию тарифов на электроэнергию — 1,8% ВВП. Еще 1,4% ВВП составляли расходы на газовые субсидии для населения, 0,3% - на поддержку тарифов на тепло и 0,2% - на субсидии производителям электроэнергии из возобновляемых источников.
Для сокращения этих расходов фонд предложил два варианта тарифной реформы:
  • Первый сценарий: в течение трех лет тарифы на электроэнергию должны вырасти на 141%, а на газ — на 104%. Целевые цены будут отвечать текущим рыночным условиям.
  • Второй сценарий: повышение составит 52% для электроэнергии и 60% для газа. В этом случае ориентиром будут рыночные цены, рассчитанные на базе среднесрочных контрольных производственных издержек поставщиков.
В обоих случаях отказываться от возложения специальных обязанностей предлагают постепенно. В частности, его долю планируют сократить на 20% в первый год, на 60% во второй и еще на 20% в третий.

Действующие тарифы на газ и свет для населения

Пока что правительство сохранило действующие льготные тарифы на электроэнергию для населения на весь отопительный сезон 2026/27.
Также продлено действие льготных цен на газ для населения и производителей тепла до 31 марта. Это означает, что нынешние ценовые условия будут действовать до завершения отопительного сезона.
Как уже сообщалось, МВФ уже не впервые рекомендует Украине пересмотреть тарифы на газ и электроэнергию — в последний раз там советовали постепенно повысить тарифы для населения уже с 2027 года. В то же время Министерство энергетики заявляло, что цены на обе услуги не будут повышаться до завершения военного положения.
В ведомстве объясняли, что в рамках договоренностей с МВФ Украина не принимала отдельного обязательства повышать тарифы для населения во время военного положения.
По материалам:
Finance.ua
ЭлектроэнергияКоммунальные услугиМВФ
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