Работа с бронированием: какие вакансии и зарплаты предлагают — Finance.ua

Работа с бронированием: какие вакансии и зарплаты предлагают
Вакансии с бронированием от мобилизации стали актуальными на рынке труда Украины во время полномасштабной войны.
Работу с возможностью отсрочки от призыва предлагают предприятия критической инфраструктуры и компании, важные для функционирования экономики страны в военное время.
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В период военного положения в Украине отдельные предприятия и учреждения могут забронировать своих военнообязанных работников от мобилизации.
Правительством утвержден соответствующий порядок, где прописаны, какие специалисты и на каких условиях имеют право на отсрочку.
Это госслужащие, работники предприятий оборонно-промышленного, топливно-энергетического комплекса, критической инфраструктуры, спасатели ГСЧС, педагоги, медики.
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Также бронировать работников могут учреждения, признанные критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения; производящие товары, выполняющие работы и оказывающие услуги, необходимые для обеспечения потребностей Сил обороны Украины.
В зависимости от места работы, критерии и допустимое количество забронированных работников могут изменяться.
В то же время, чтобы получить бронирование, работник должен стоять на учете в местном ТЦК и СП, иметь обновленные военно-учетные данные и не пребывать в розыске.
Где больше всего работы с бронированием
Получение отсрочки от призыва может быть одним из преимуществ при поиске работы, поэтому компании активно указывают эту опцию в вакансиях, а популярные сайты поиска создали отдельные разделы для такого типа объявлений. А для работодателей опция бронирования помогает преодолевать нехватку кадров.
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По состоянию на 5 февраля на кадровом портале Work.ua насчитывалось более 6,5 тысячи вакансий с отметкой «с бронированием работников».
Больше всего работы с отсрочкой от призыва предлагают в категории «Рабочие специальности, производство» (2,2 тыс. вакансий).
На второй позиции — отрасль «Администрация, руководство среднего звена» (840 вакансий), далее следует «Строительство, архитектура» (790 предложений работы).
На robota.ua размещено 3,2 тыс. предложений работы с бронированием. Больше всего их в таких профессиональных сферах:
- Производство, инженеры, технологии — 1004
- Рабочие специальности — 801
- Торговля — 561
- Продажи, клиент-менеджмент — 519
- Логистика, таможня, склад — 420
Зарплаты
Лидирующая отрасль рынка труда по количеству вакансий с бронированием — «Рабочие специальности и производство».
Здесь размещают предложения для инженеров-технологов, токарей, электрогазосварщиков, операторов станков с ЧПУ, слесарей. По данным Work.ua, средняя заработная плата в данной сфере составляет 24 тыс. грн, однако в вакансиях уровень дохода отличается.
К примеру, электрогазосварщик на предприятии в Луцке с бронированием может иметь зарплату от 20,1 до 41,5 тыс. грн.
От кандидата ждут умения выполнять работы по электросварке разных уровней сложности, умения читать чертеж. Обеспечивают жильем и спецодеждой, возмещают средства на проезд.
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