Рынок труда во время войны: эксперт рассказал, как изменились зарплаты и спрос на работников — Finance.ua

Рынок труда во время войны: эксперт рассказал, как изменились зарплаты и спрос на работников Сегодня 17:02 — Личные финансы

Рынок труда во время войны: эксперт рассказал, как изменились зарплаты и спрос на работников

За прошлый год номинальные зарплаты в Украине выросли на 22%. До полномасштабного вторжения зарплаты в среднем росли всего на 6−7% в год. С одной стороны, это хорошо, потому что у людей есть возможность зарабатывать больше. А с другой стороны, это влияет на экономику.

Об этом рассказал основатель рекрутингового агентства «Борщ», ведущий эксперт рынка труда Сергей Марченко в интервью Украинскому радио.

По его словам, сейчас работодатели ищут работников почти во всех областях. Работодатели готовы идти на уступки типа удаленной работы и т. д.

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По данным Минэкономики, в Украине около 8 миллионов человек не работают и не ищут работу.

«У меня есть большие вопросы к цифре в 8 млн нетрудоустроенных. Сейчас в Украине официально работает около 9 млн человек. На пике, когда еще не был аннексирован Крым, когда Украина контролировала весь Донбасс, в Украине было около 18 млн работавших. Если к 9 добавить 8, получается 17. Это почти та же цифра, что была с Крымом и Донбассом. Однако нужно не забывать, что в Крыму и на Донбассе проживало около 5−6 млн человек, которых сейчас нет на подконтрольной территории Украины. Поэтому такая цифра выглядит несколько завышенной. Как возвращать этих людей? Очень просто. Нужно создать такие условия для бизнеса, чтобы он не уходил в тень и платил налоги», — прокомментировал ситуацию эксперт.

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По разным данным, около 5−6 млн украинцев сейчас находятся за границей в статусе беженцев. Очень часто это самое экономически активное население — женщины 30−40 лет, которые могли бы работать. Часть из них до сих пор работает в украинской экономике удаленно. Но здесь есть вопрос: платят ли они налоги, или они работают на устных договоренностях с работодателем.

По его словам, работодателям не хватает работников именно в тех специальностях, которые обычно занимали физически крепкие мужчины. Это прежде всего грузчики, которые работают руками и выполняют физически тяжелую работу. Этих людей сейчас практически нет. Их очень берегут. Работодатели очень любят людей, которые имеют отсрочки от призыва или по разным обстоятельствам не попадают под призыв.

«Если посмотреть на статистику заработных плат, то они растут большими темпами два года подряд. За прошлый год номинальные зарплаты выросли на 22%. У нас есть инфляционные процессы, обесценивается гривна, дорожают продукты, но 22% рост заработных плат — это очень высокий показатель. До полномасштабного вторжения заработные платы в среднем росли на 6−7% в год. То есть рост составляет более чем в три раза», — добавил Марченко.

С одной стороны, это хорошо, потому что у людей есть возможность зарабатывать больше. А с другой стороны, это влияет на экономику. Когда предприятие не производит больше, но вынуждено платить более высокие заработные платы, это приводит к сложным последствиям в среднесрочном периоде.

«Малый и средний бизнес сейчас наиболее уязвимы. Я не помню, чтобы какой-то крупный бизнес закрылся во время вторжения. А малый бизнес: кофейни, пекарни — закрываются регулярно», — отметил эксперт.

В западных регионах больше безопасности, и поэтому там развитие лучше, чем в регионах прифронтовых. Количество вакансий во Львовской и Тернопольской областях выросло почти вдвое после начала вторжения. Это говорит о том, что многие бизнесы из Харькова, Запорожья, Донбасса релоцировались на запад, где безопаснее. Там развивается бизнес, и он ищет людей. Увеличивается количество вакансий и, соответственно, увеличивается экономическая активность.

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Українське радіо По материалам:

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