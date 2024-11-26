Как искать работу тем, кто давно этого не делал: 5 действенных советов — Finance.ua

Как искать работу тем, кто давно этого не делал: 5 действенных советов Сегодня 14:02 — Личные финансы

Как искать работу тем, кто давно этого не делал: 5 действенных советов

Период работы в одной компании у всех работников разный. И если кто-то пытается менять должности или компанию каждые 1−2 года, то есть и те, кто годами работает на одном месте. Однако и таким работникам иногда хочется перемен.

Если вы не искали работу более трех лет и не знаете, что происходит на рынке труда, прежде чем отправлять резюме, нужно учесть некоторые нюансы. Специалисты robota.ua собрали советы, которые помогут вам найти достойную работу.

Оцените ситуацию на рынке труда

Проанализируйте рынок труда. Ведь здесь, как и в любых рыночных отношениях, все работает по принципу спрос-предложение. Если вакансий в вашей сфере очень мало, значит, спрос на таких специалистов невысокий.

Просмотрите вакансии в вашей сфере — это поможет понять, являются ли ваши компетенции дефицитными.

Если на должностях вашего уровня высокая конкуренция, вам придется думать, как выделиться среди других кандидатов, обосновывать свою ценность и показать реальные достижения.

Используйте разные каналы

Чтобы найти работу сегодня, не достаточно отправлять резюме на 1−2 вакансии в неделю. Ваши поиски будут более продуктивными, если будете активнее. Опубликуйте свое резюме на robota.ua , подпишитесь на развилки актуальных вакансий по вашей специализации. Каждый день просматривайте актуальные вакансии по разным ключевым запросам и откликайтесь на те, что соответствуют вашим навыкам и потребностям. Не забывайте о соцсетях, особенно LinkedIn: опубликуйте пост о том, что ищете работу, и подпишитесь на страницы представителей интересующих вас компаний.

Создайте резюме и меняйте его

Создайте свое стандартное резюме. Однако для откликов используйте каждый раз новое резюме. Меняйте ключевую информацию и акцентируйте на навыках и достижениях, которые нужны работодателю в вакансиях. Ведь при высокой конкуренции вы не сможете выделиться стандартным резюме. Запомнится тот кандидат, чье резюме будет ответом на требования вакансии.

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Не забывайте о сопроводительном письме

Ошибочно считать, что сопроводительное письмо нужно только для кандидатов без опыта. Ведь это инструмент привлечь внимание к вашему резюме и указать на свои ключевые преимущества сразу. Но стандартной фразы: «Привет! Прошу рассмотреть мое резюме на должность…» будет мало.

Ваше сопроводительное письмо должно быть уникальным для каждой вакансии и раскрывать ваше профессионализм уже с первых строк.

Подготовьте ответы на часто задаваемые вопросы

Скорее всего, работодатель спросит: «Почему вы так долго находились на одной должности?». Он ведь стремится, чтобы будущий сотрудник был мотивированным профессионалом, который не ходит на работу, чтобы отсидеть рабочие часы и дважды в месяц получить выплату, а стремится развиваться. На этот вопрос у вас должен быть четкий ответ, который поставит плюс вашей кандидатуре. К примеру, вы можете ответить, что в вашей работе были интересные проекты, которые помогали вам развиваться и расти (желательно назвать конкретные навыки, которые вы приобрели благодаря этим проектам, и продемонстрировать успешный опыт).

Не нужно бояться рынка труда, ведь каждая следующая должность дает вам простор для развития. Исследуйте его и ищите для себя наилучшие предложения.

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