Топ-10 самых популярных вакансий на рынке труда — Finance.ua

Топ-10 самых популярных вакансий на рынке труда Сегодня 16:01 — Личные финансы

Топ-10 самых популярных вакансий на рынке труда

Наибольший спрос на рынке труда Украины, как и до войны, сохраняется на квалифицированных представителей рабочих профессий и работников торговой сферы. Уровень оплаты труда зависит от многих факторов: опыта, сложности задач, квалификации, особых условий работы и т. д.

Топ-10 профессий по количеству имеющихся предложений работы на « Едином портале вакансий », созданного Государственной службой занятости в сотрудничестве с шестью ведущими украинскими сайтами по поиску работы, выглядит так:

Продавец — 21 тыс. вакансий; Водитель — 9 тыс.; Повар — 6 тыс.; Инженер — 6 тыс.; Бухгалтер — 6 тыс.; Специалист — 5 тыс.; Грузчик — 5 тыс.; Врач — 4 тыс.; Бариста — 3 тыс.; Швея — 3 тыс.

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Каких специалистов ищут чаще всего

В базе Государственной службы занятости на 1 ноября 2024 года насчитывается 71 тысяча актуальных вакансий. Чаще всего работодатели ищут:

Работников по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин, таких как водители, токари, трактористы, машинисты специализированной техники (20% вакансий). Квалифицированных рабочих с инструментом, например швей, слесарей, электрогазосварщиков, пекарей, маляров (19% вакансий). Работников сферы торговли и услуг: поваров, продавцов, охранников, официантов, барменов, социальных работников, парикмахеров (14% вакансий). Профессионалов: учителей, воспитателей, преподавателей, фармацевтов, инженеров, врачей общей практики — семейных врачей и т. д. (14% вакансий). Неквалифицированных работников: подсобных рабочих, уборщиков, грузчиков, дворников (12% вакансий). Других специалистов: ассистентов учителя, бухгалтеров, медсестер (11% вакансий).

Уровень зарплат

Уровень оплаты труда зависит от многих факторов: опыта, сложности задач, квалификации, особых условий труда и т. д. Часто работодатели требуют от соискателей наличия высокого уровня образования, знания иностранных языков, умения работать в стрессовых ситуациях и решать сложные производственные проблемы. Также он может быть связан с наличием определенных способностей и навыков: коммуникабельности, инициативности, адаптивности и т. п.

В базе данных службы занятости есть предложения работы с относительно высоким уровнем заработной платы, в частности для: инженеров-программистов — 110 тыс. грн, главных инженеров 88 тыс. грн, водителей — 80 тыс. грн, менеджеров (управителей) по снабжению — 77 тыс. грн, врачей-терапевтов — 60 тыс. грн, трактористов — 50 тыс. грн.

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