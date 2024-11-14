Топ-10 самых популярных вакансий на рынке труда — Finance.ua
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Топ-10 самых популярных вакансий на рынке труда

Личные финансы
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Топ-10 самых популярных вакансий на рынке труда
Топ-10 самых популярных вакансий на рынке труда
Наибольший спрос на рынке труда Украины, как и до войны, сохраняется на квалифицированных представителей рабочих профессий и работников торговой сферы. Уровень оплаты труда зависит от многих факторов: опыта, сложности задач, квалификации, особых условий работы и т. д.
Топ-10 профессий по количеству имеющихся предложений работы на «Едином портале вакансий», созданного Государственной службой занятости в сотрудничестве с шестью ведущими украинскими сайтами по поиску работы, выглядит так:
  1. Продавец — 21 тыс. вакансий;
  2. Водитель — 9 тыс.;
  3. Повар — 6 тыс.;
  4. Инженер — 6 тыс.;
  5. Бухгалтер — 6 тыс.;
  6. Специалист — 5 тыс.;
  7. Грузчик — 5 тыс.;
  8. Врач — 4 тыс.;
  9. Бариста — 3 тыс.;
  10. Швея — 3 тыс.
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Каких специалистов ищут чаще всего

В базе Государственной службы занятости на 1 ноября 2024 года насчитывается 71 тысяча актуальных вакансий. Чаще всего работодатели ищут:
  1. Работников по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин, таких как водители, токари, трактористы, машинисты специализированной техники (20% вакансий).
  2. Квалифицированных рабочих с инструментом, например швей, слесарей, электрогазосварщиков, пекарей, маляров (19% вакансий).
  3. Работников сферы торговли и услуг: поваров, продавцов, охранников, официантов, барменов, социальных работников, парикмахеров (14% вакансий).
  4. Профессионалов: учителей, воспитателей, преподавателей, фармацевтов, инженеров, врачей общей практики — семейных врачей и т. д. (14% вакансий).
  5. Неквалифицированных работников: подсобных рабочих, уборщиков, грузчиков, дворников (12% вакансий).
  6. Других специалистов: ассистентов учителя, бухгалтеров, медсестер (11% вакансий).

Уровень зарплат

Уровень оплаты труда зависит от многих факторов: опыта, сложности задач, квалификации, особых условий труда и т. д. Часто работодатели требуют от соискателей наличия высокого уровня образования, знания иностранных языков, умения работать в стрессовых ситуациях и решать сложные производственные проблемы. Также он может быть связан с наличием определенных способностей и навыков: коммуникабельности, инициативности, адаптивности и т. п.
В базе данных службы занятости есть предложения работы с относительно высоким уровнем заработной платы, в частности для: инженеров-программистов — 110 тыс. грн, главных инженеров 88 тыс. грн, водителей — 80 тыс. грн, менеджеров (управителей) по снабжению — 77 тыс. грн, врачей-терапевтов — 60 тыс. грн, трактористов — 50 тыс. грн.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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