Осенние предложения: подборка вакансий для удаленной работы — Finance.ua

Осенние предложения: подборка вакансий для удаленной работы Вчера 13:02 — Личные финансы

Осенние предложения: подборка вакансий для удаленной работы

Благодаря многочисленным преимуществам удаленной работы для работодателей и работников она остается актуальной. Все большее число работодателей признают, что высококвалифицированные и креативные специалисты могут выполнять работу удаленно и быть такими же продуктивными (если не больше).

Поэтому robota.ua делится подборкой удаленных вакансий. Если вы чувствуете, что засиделись на текущей работе и ищете новые вызовы, пора подумать о смене карьеры.

Бухгалтер по начислению заработной платы в EY

📍Удаленно или в офисе в Киеве

Команда специалистов ищет старшего консультанта по расчету заработной платы в отделе PAS (People Adisory Services). Среди обязанностей: координация работы, выполняемой младшими членами команды, обеспечение точности предоставления повседневных услуг для клиентов; моделирование систем начисления заработной платы; поиск возможностей для постоянного совершенствования системы кадрового администрирования клиентов; консультационная работа по комплексным запросам клиентов в сфере трудового и налогового законодательства.

Эксперт по управлению проектами в сфере развития инфраструктуры Data Center в Kyivstar

📍Удаленно или в офисе в Киеве

Ищут профессионала с высшим техническим образованием; знанием построения инфраструктуры Data Center, телекома и ІТ-инфраструктуры (желательно); опытом управления крупными проектами и/или программами (не менее 5 лет в секторе Data Center или аналогичной технической среде); отличными знаниями и опытом работы со всеми основными концепциями, инструментами и методами управления проектами, пониманием методологии управления проектами и проектного контроля; опыт работы с программами Microsoft Project, AutoCAD, Visio и т. п. ; знанием украинского и английского языков (разговорное, свободное владение технической лексикой).

Оператор службы поддержки (входящая линия) в Megogo

📍Удаленно или в офисе в Киеве

Международный медиасервис ищет специалиста, которому гарантирует: много возможностей для развития; корпоративы; занятия по плаванию, уроки настольного тенниса; консультации корпоративного психолога; скидки от брендов-партнеров.

Middle Web Analyst в Rozetka

📍Удаленно или в офисе в Киеве

Интернет-магазин объявляет об открытии вакансии. Будущему работнику следует тесно взаимодействовать с продуктовой командой и командой разработки в рамках решения аналитических задач; проводить А/Б-тесты от формирования гипотезы до оценки результатов в Google Optimize или аналогичных инструментах; проводить мониторинг KPI и маркетинговых метрик (ROI, attribution); анализировать товарную выдачу и стоимость позиций в продуктовой выдаче.

Специалист отдела системного анализа операций клиентов в Universal Bank

📍Удаленно или в офисе в Киеве

Банк приглашает на работу специалиста с опытом работы с АБС SCROOGE, WebBank (желательно); знанием требований нормативных документов по банковской деятельности, финансового мониторинга; опыт работы в сфере финансового мониторинга — не менее 1-го года (обязательно); опытный пользователь MS Office.

Менеджер по информационной безопасности в Innoware

📍Удаленно или в офисе в Киеве

ІТ-консалтинговая компания ищет работника с высшим техническим образованием; опытом работы на аналогичной позиции — от 2-х лет; опытом прохождения аудитов по информационной безопасности; опытом прохождения IT-сертификации (ISO 27 001, SOC и т. п. ) и/или поддержки соблюдения требований такой сертификации (будет преимуществом); знанием и опытом работы с инструментами защиты данных (Firewall, DLP, Vulnerability scanner или аналоги); пониманием процесса Secure SDLC; пониманием базовых технологий IP-сетей: Routing, VPN, DNS; который владеет английским языком на уровне Intermediate/B1.

Редактор по работе с научными журналами и статьями в Statti

📍Удаленно

Организация, специализирующаяся на публикации научных статей в журналах, включенных в наукометрические базы Scopus, Web of Science, ищет специалиста с опытом работы. Основные обязанности: самостоятельный подбор журналов, включенных в базы Scopus, под статью; подача научных статей в журналы; активная коммуникация с журналами по имеющимся проектам, при необходимости — звонки; сопровождение и ответственность за каждую статью вплоть до ее публикации. Среди требований к кандидатам: знание английского (уровень В2), умение редактировать и форматировать статьи.

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PR Manager в Samsung Electronics

📍Удаленно или в офисе в Киеве

Портрет идеального кандидата: высшее образование в области журналистики, PR, маркетинга, коммуникаций; свободное владение английским языком (обязательно); опыт работы в сфере связей с общественностью — не менее 5 лет; навыки написания и редактирования текстов; опыт работы со СМИ; опыт планирования мероприятий; предпочитаемые отрасли: ІТ, медиа, PR.

Режиссер (ка) монтажа YouTube-проектов на милитарную тематику в Starlight Media

📍Удаленно или в офисе в Киеве

Задачи будущего работника: монтаж видео для YouTube-проектов на иностранные рынки (хронометраж видео — 10−15 минут); генерация озвучки с помощью 11 Labs; подбор звуковых и визуальных шаблонов для создания уникального стиля всех видеопроектов; ежедневное взаимодействие с контент-менеджером и руководителем проекта; адаптация репортажей, видеоматериалов под нужды проекта.

Менеджер по процессному управлению в «Банк Пивденный»

📍Удаленно или в офисе в Днепре

Банк приглашает принять участие в конкурсе на вакансию: разработка, внедрение и развитие методологии процессного управления в банке; методология регламентации процессов банка и методология моделирования; проведение обучения по методологии процессного управления в банке; разработка, внедрение и развитие методологии определения показателей эффективности для процессов банка.

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