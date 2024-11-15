98% работодателей готовы отдавать предпочтение ветеранам при найме: какие должности предлагают (инфографика) — Finance.ua
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98% работодателей готовы отдавать предпочтение ветеранам при найме: какие должности предлагают (инфографика)

Личные финансы
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98% работодателей готовы отдавать предпочтение ветеранам при найме: какие должности предлагают (инфографика)
98% работодателей готовы отдавать предпочтение ветеранам при найме: какие должности предлагают (инфографика)
Work.ua провел опрос среди 529 компаний разных отраслей и размеров. В 46% опрошенных компаний уже есть ветераны в командах. Наибольший процент, где работают ветераны, показывают средний и крупный бизнес в таких отраслях, как строительство, транспорт, здравоохранение.
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Больше всего было компаний, представляющих оптовую торговлю, дистрибуцию, импорт, экспорт (55 компаний), розничную торговлю (53 компании), строительство и архитектуру (51 компания), но в исследовании приняли участие представители всех отраслей.
Об этом говорится в исследовании Work.ua, проведенном среди украинских работодателей.
98% работодателей готовы отдавать предпочтение ветеранам при найме: какие должности предлагают (инфографика)
Большие компании более склонны трудоустраивать ветеранов. Так, например, среди ІТ-компаний с численностью более 1 000 работников три компании имеют трудоустроенных ветеранов, тогда как в секторе с менее 10 работников ни в одной ІТ-компании нет ветеранов.
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Преимущества ветеранов как работников

Ветераны воспринимаются как дисциплинированные, ответственные, стрессоустойчивые и лидерские личности. Они обладают навыками, которые могут быть полезны как на рабочих, так и на руководящих должностях.
Эти качества важны в работе, где необходима способность работать в стрессовых ситуациях, быстро принимать решения и эффективно управлять командой. Более того, ветераны часто имеют высокую мотивацию и преданность работе, что делает их очень ценными членами любой команды.
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58% компаний заявили, что они готовы отдавать предпочтение ветеранам при приеме на работу на все вакансии, если кандидат имеет равные профессиональные качества с другими претендентами. Еще 40% работодателей готовы делать это на избранные должности. Процент компаний, которые не готовы отдавать предпочтение ветеранам, выше среди компаний, не имеющих трудоустроенных ветеранов.
98% работодателей готовы отдавать предпочтение ветеранам при найме: какие должности предлагают (инфографика)
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Категории должностей

Больше всего компаний готовы отдавать предпочтение ветеранам на рабочие должности — 45% отметили, что они готовы отдавать предпочтение ветеранам на работу, где нужно работать физически.
Также 38% компаний будут отдавать предпочтение на все категории вакансий. Другие категории включают в себя интеллектуальные должности (35%), административные должности (26%), руководящие должности (19%), сервисные должности (19%) и креативные должности (16%).
98% работодателей готовы отдавать предпочтение ветеранам при найме: какие должности предлагают (инфографика)

Вызовы и барьеры

43% компаний заявили, что не видят никаких барьеров в процессе предпочтения ветеранов при найме. Однако другие работодатели указали на ряд вызовов, среди которых наиболее распространены:
  • Потеря квалификации во время войны (24%): часть ветеранов может испытывать проблемы с восстановлением профессиональных навыков, что требует дополнительного обучения или адаптации.
  • Недостаточность квалификации (24%): хотя ветераны имеют практический опыт, иногда их навыки не отвечают требованиям конкретных вакансий.
  • Адаптация к корпоративной культуре (20%): для ветеранов, привыкших к специфическим условиям службы, может быть сложно адаптироваться к гражданской рабочей среде.

Справка Finance.ua:

  • Ранее мы писали, что в Украине запускают новое направление по работе с ветеранами. Карьерные консультанты будут оказывать ветеранам поддержку на пути к трудоустройству и поиску «профессионального призвания» после службы.
  • В рамках карьерного консультирования ветеранам будут помогать составить резюме с учетом навыков с военной службы, подготовиться к собеседованию, создать профиль на LinkedIn, подобрать вакансии у работодателей, которые адаптируют свои условия труда к нуждам ветеранов. Узнать больше о карьерном консультировании и подать заявку на получение услуги можно по ссылке.
  • Участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, действующие военнослужащие могут бесплатно получить комплексную стоматологическую помощь в рамках пилотного проекта НСЗУ во взаимодействии с Минветеранов, Минздрава и МОУ «Зубопротезирование отдельных категорий лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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