98% работодателей готовы отдавать предпочтение ветеранам при найме: какие должности предлагают (инфографика) — Finance.ua

98% работодателей готовы отдавать предпочтение ветеранам при найме: какие должности предлагают (инфографика)
Work.ua провел опрос среди 529 компаний разных отраслей и размеров. В 46% опрошенных компаний уже есть ветераны в командах. Наибольший процент, где работают ветераны, показывают средний и крупный бизнес в таких отраслях, как строительство, транспорт, здравоохранение.
Больше всего было компаний, представляющих оптовую торговлю, дистрибуцию, импорт, экспорт (55 компаний), розничную торговлю (53 компании), строительство и архитектуру (51 компания), но в исследовании приняли участие представители всех отраслей.
Об этом говорится в исследовании Work.ua, проведенном среди украинских работодателей.
Большие компании более склонны трудоустраивать ветеранов. Так, например, среди ІТ-компаний с численностью более 1 000 работников три компании имеют трудоустроенных ветеранов, тогда как в секторе с менее 10 работников ни в одной ІТ-компании нет ветеранов.
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Преимущества ветеранов как работников
Ветераны воспринимаются как дисциплинированные, ответственные, стрессоустойчивые и лидерские личности. Они обладают навыками, которые могут быть полезны как на рабочих, так и на руководящих должностях.
Эти качества важны в работе, где необходима способность работать в стрессовых ситуациях, быстро принимать решения и эффективно управлять командой. Более того, ветераны часто имеют высокую мотивацию и преданность работе, что делает их очень ценными членами любой команды.
58% компаний заявили, что они готовы отдавать предпочтение ветеранам при приеме на работу на все вакансии, если кандидат имеет равные профессиональные качества с другими претендентами. Еще 40% работодателей готовы делать это на избранные должности. Процент компаний, которые не готовы отдавать предпочтение ветеранам, выше среди компаний, не имеющих трудоустроенных ветеранов.
Категории должностей
Больше всего компаний готовы отдавать предпочтение ветеранам на рабочие должности — 45% отметили, что они готовы отдавать предпочтение ветеранам на работу, где нужно работать физически.
Также 38% компаний будут отдавать предпочтение на все категории вакансий. Другие категории включают в себя интеллектуальные должности (35%), административные должности (26%), руководящие должности (19%), сервисные должности (19%) и креативные должности (16%).
Вызовы и барьеры
43% компаний заявили, что не видят никаких барьеров в процессе предпочтения ветеранов при найме. Однако другие работодатели указали на ряд вызовов, среди которых наиболее распространены:
- Потеря квалификации во время войны (24%): часть ветеранов может испытывать проблемы с восстановлением профессиональных навыков, что требует дополнительного обучения или адаптации.
- Недостаточность квалификации (24%): хотя ветераны имеют практический опыт, иногда их навыки не отвечают требованиям конкретных вакансий.
- Адаптация к корпоративной культуре (20%): для ветеранов, привыкших к специфическим условиям службы, может быть сложно адаптироваться к гражданской рабочей среде.
Справка Finance.ua:
- Ранее мы писали, что в Украине запускают новое направление по работе с ветеранами. Карьерные консультанты будут оказывать ветеранам поддержку на пути к трудоустройству и поиску «профессионального призвания» после службы.
- В рамках карьерного консультирования ветеранам будут помогать составить резюме с учетом навыков с военной службы, подготовиться к собеседованию, создать профиль на LinkedIn, подобрать вакансии у работодателей, которые адаптируют свои условия труда к нуждам ветеранов. Узнать больше о карьерном консультировании и подать заявку на получение услуги можно по ссылке.
- Участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, действующие военнослужащие могут бесплатно получить комплексную стоматологическую помощь в рамках пилотного проекта НСЗУ во взаимодействии с Минветеранов, Минздрава и МОУ «Зубопротезирование отдельных категорий лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность.
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