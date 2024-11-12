Какие бесплатные стоматологические услуги доступны ветеранам: как и где получить — Finance.ua

Какие бесплатные стоматологические услуги доступны ветеранам: как и где получить
Участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, действующие военнослужащие могут бесплатно получить комплексную стоматологическую помощь в рамках пилотного проекта НСЗУ во взаимодействии с Минветеранов, Минздравом и МОУ «Зубопротезирование отдельных категорий лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины».
Об этом сообщают в Министерстве по делам ветеранов Украины.
Программа действует уже семь месяцев и охватывает 23 области страны. Уже 332 медучреждения предоставляют ветеранам и военнослужащим бесплатные стоматологические услуги. Больше всего их в Полтавской, Харьковской и Тернопольской областях.
По данным Минздрава, бесплатными услугами зуболечения в рамках проекта воспользовались более 4 000 пациентов, а зубопротезирования — более 3 000 военнослужащих и ветеранов.
Кому доступно
Получить комплексную стоматологическую помощь в пределах проекта могут:
- участники боевых действий;
- ветераны войны;
- лица с инвалидностью в результате войны;
- военнослужащие, которые пока не получили статус участника боевых действий, но продолжают выполнять боевые задания.
Предельная стоимость услуг по зубопротезированию не может превышать 14 984 грн, зуболечения — 24 952 грн.
Воспользоваться программой бесплатного зубопротезирования пациент может один раз в течение года.
С подробным перечнем документов, услуг и законтрактованными медицинскими учреждениями можно ознакомиться на сайте НСЗУ по ссылке: https://bit.ly/3WlQ1sQ
А в случае возникновения дополнительных вопросов можно обратиться к операторам контакт-центра НСЗУ по номеру 16−77.
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