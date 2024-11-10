Ветераны и лица с инвалидностью будут привлекаться к очистке и разминированию территорий — Finance.ua
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Ветераны и лица с инвалидностью будут привлекаться к очистке и разминированию территорий

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Ветераны и лица с инвалидностью будут привлекаться к очистке и разминированию территорий
Ветераны и лица с инвалидностью будут привлекаться к очистке и разминированию территорий, Фото: Getty Images
Министерство обороны Украины запускает новый проект, направленный на привлечение женщин, ветеранов и лиц с инвалидностью к противоминной деятельности.
Об этом говорится в сообщении ведомства.
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Одной из основных целей противоминной деятельности Министерства обороны является обеспечение равных возможностей для трудоустройства в этой сфере.
«Сегодня большое внимание уделяется внедрению политик, обеспечивающих равный доступ к работе в сфере противоминной деятельности, созданию специализированных обучающих программ, которые будут включать как технические, так и нетехнические навыки, необходимые для работы в этой сфере», — рассказал начальник управления противоминной деятельности — заместитель начальника Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности, полковник Олег Шуварский.
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По его словам, четверо украинцев, пострадавших от взрывоопасных предметов, уже трудоустроились в международной организации The Halo Trust.
Там они занимаются анализом спутниковых снимков и данных с БПЛА для выявления заминированных территорий.
Напомним, по словам координатора Украинской ассоциации гуманитарного разминирования и восстановления Андрея Савареца, для разминирования территории Украины необходимо минимум $37 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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