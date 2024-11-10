Ветераны и лица с инвалидностью будут привлекаться к очистке и разминированию территорий — Finance.ua

Ветераны и лица с инвалидностью будут привлекаться к очистке и разминированию территорий Сегодня 09:21

Ветераны и лица с инвалидностью будут привлекаться к очистке и разминированию территорий, Фото: Getty Images

Министерство обороны Украины запускает новый проект, направленный на привлечение женщин, ветеранов и лиц с инвалидностью к противоминной деятельности.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Одной из основных целей противоминной деятельности Министерства обороны является обеспечение равных возможностей для трудоустройства в этой сфере.

«Сегодня большое внимание уделяется внедрению политик, обеспечивающих равный доступ к работе в сфере противоминной деятельности, созданию специализированных обучающих программ, которые будут включать как технические, так и нетехнические навыки, необходимые для работы в этой сфере», — рассказал начальник управления противоминной деятельности — заместитель начальника Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности, полковник Олег Шуварский.

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По его словам, четверо украинцев, пострадавших от взрывоопасных предметов, уже трудоустроились в международной организации The Halo Trust.

Там они занимаются анализом спутниковых снимков и данных с БПЛА для выявления заминированных территорий.

минимум $37 млрд. Напомним, по словам координатора Украинской ассоциации гуманитарного разминирования и восстановления Андрея Савареца, для разминирования территории Украины необходимо

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