Ветераны и лица с инвалидностью будут привлекаться к очистке и разминированию территорий — Finance.ua

Ветераны и лица с инвалидностью будут привлекаться к очистке и разминированию территорий
Министерство обороны Украины запускает новый проект, направленный на привлечение женщин, ветеранов и лиц с инвалидностью к противоминной деятельности.
Об этом говорится в сообщении ведомства.
Читайте также
Одной из основных целей противоминной деятельности Министерства обороны является обеспечение равных возможностей для трудоустройства в этой сфере.
«Сегодня большое внимание уделяется внедрению политик, обеспечивающих равный доступ к работе в сфере противоминной деятельности, созданию специализированных обучающих программ, которые будут включать как технические, так и нетехнические навыки, необходимые для работы в этой сфере», — рассказал начальник управления противоминной деятельности — заместитель начальника Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности, полковник Олег Шуварский.
По его словам, четверо украинцев, пострадавших от взрывоопасных предметов, уже трудоустроились в международной организации The Halo Trust.
Там они занимаются анализом спутниковых снимков и данных с БПЛА для выявления заминированных территорий.
Напомним, по словам координатора Украинской ассоциации гуманитарного разминирования и восстановления Андрея Савареца, для разминирования территории Украины необходимо минимум $37 млрд.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью