Сколько гектаров сельскохозяйственных земель в Украине разминировали в сентябре — Finance.ua
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Сколько гектаров сельскохозяйственных земель в Украине разминировали в сентябре

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Сколько гектаров сельскохозяйственных земель в Украине разминировали в сентябре
Сколько гектаров сельскохозяйственных земель в Украине разминировали в сентябре
В сентябре 2024 года саперы передали аграриям более 30,5 тыс. га очищенных от мин сельскохозяйственных земель. Это в 1,5 раза больше, чем в августе.
Об этом сообщило Министерство экономики Украины.
«С начала года украинские аграрии получили от саперов более 231 тыс. га обследованных и очищенных от мин сельхозземель. Из них более 30,5 тыс. га пиротехники передали сельхозпроизводителям в сентябре», — говорится в сообщении.
Всего операторы противоминной деятельности обследовали с начала 2024 г. 257 тыс. га земель. Больше всего обследовано в Херсонской области — 26,2 тыс. га в сентябре и 210,7 тыс. га с начала года.
Сколько гектаров сельскохозяйственных земель в Украине разминировали в сентябре
В частности, к гуманитарному разминированию и оперативному реагированию в сентябре была привлечена 71 машина механического разминирования и 684 пиротехнические группы — более 4,2 тысяч специалистов.
Напомним, по словам эксперта, для разминирования территории Украины необходимо не менее $37 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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