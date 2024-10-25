Партнеры Украины заинтересовались пилотным рынком разминирования агроземель через аукционы «Прозорро» — Finance.ua
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Партнеры Украины заинтересовались пилотным рынком разминирования агроземель через аукционы «Прозорро»

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Партнеры Украины заинтересовались пилотным рынком разминирования агроземель через аукционы «Прозорро»
Партнеры Украины заинтересовались пилотным рынком разминирования агроземель через аукционы «Прозорро»
Украине удалось первой в мире запустить пилотный рынок разминирования земель сельскохозяйственного назначения через аукционы «Прозорро», интерес к нему проявили партнеры, и теперь стоит задача привлечь их к финансированию этого рынка для расширения и замены бюджетного финансирования, сообщил заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный.
«Сейчас это интересует партнеров, потому что они могут с конкретикой понять, что эти ресурсы были использованы через систему „Прозорро“ и пошли все на поля, мы знаем конкретный результат использования этих денег», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс- Украина» на полях второй ежегодной конференции по противоминной деятельности в Украине (Ukraine Mine Action Conference, UMAC-2024), состоявшейся в Лозанне 17−18 октября.
Безкаравайный уточнил, что пока рано говорить о конкретных результатах переговоров с партнерами о финансировании, поскольку фактически программа заработала всего полтора месяца назад.
«До этого мы ее три раза переписывали, потому что это стартап, который мы попробовали, не поехал. И вот он только начинает дышать: мы провели первые 20 тендеров… Поэтому начинаем показывать этот алгоритм партнерам уже сейчас, и они им интересуются. Потому что раньше нам даже не было, что показать и объяснить, как мы хотим это реализовать, так что на это невозможно было привлечь деньги», — пояснил замминистра.
По его словам, в государственном бюджете на 2025 год заложен 1 млрд грн на программу компенсаций за разминирование земель сельскохозяйственного назначения по сравнению с 3 млрд грн в госбюджете-2024.
«Для нас крайне важно сохранить именно программу, потому что инструмент заработал, и дальше нам его нужно развивать. Впрочем, остается задача наполнить этот инструмент деньгами не только налогоплательщиков, но и партнеров», — подчеркнул Безкаравайный.
Он отметил, что развитию программы поможет объявленный на конференции в Лозанне проект определения приоритетов гуманитарного разминирования с привлечением компании Palantir и финансированием Швейцарии и Великобритании.
По его словам, отбор участков для участия в программе компенсации происходит в формате живой очереди, уже подано 160 заявок от фермеров, и в процессе верификации каждой этой заявки Государственной налоговой службой, Министерством обороны на предмет загрязнения — всего четыре критерия верификации — она ​​становится «зеленой», ее готовят и выставляют на торги.
«Но когда этих заявок будет не 150, а 150 тысяч, это уже будет возможность злоупотребления. До этого этапа нам нужно построить систему, которая будет говорить, что надо разминировать в первую очередь, потому что это дает наибольшее влияние на экономику, экологию, социалку. Когда у нас ресурсов меньше, чем заявок, тогда мы без такой системы не справимся», — отметил Безкаравайный.
Он также подтвердил наличие интереса украинских агрохолдингов к новому рынку, однако констатировал, что они пока не готовы сами финансировать услуги по разминированию.
«Пока все присматриваются, потому что это реально стартап, который делает первые шаги. Надо понять, как образуется цена», — отметил замминистра.
По его словам, сейчас существует методология, которая долго разрабатывалась, принятая Министерством экономики, и первые аукционы показали, что она довольно действенная.
Безкаравайный отметил, что запуск рынка разминирования — один из его KPI. Это означает, что есть спрос, есть предложение, есть большое количество операторов противоминной деятельности, предоставляющих эти услуги.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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