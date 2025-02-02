Что такое «серебряная экономика» и как она влияет на рынок труда — Finance.ua

Что такое «серебряная экономика» и как она влияет на рынок труда Сегодня 10:07

Что такое «серебряная экономика» и как она влияет на рынок труда, Фото: freepik

Современный мир стремительно меняется, и одной из самых заметных демографических тенденций стало старение населения. Этот процесс охватывает большинство развитых государств и стимулирует формирование нового экономического направления — «серебряной экономики».

Специалисты budni.robota.ua рассказывают , что такое «серебряная экономика», как она влияет на рынок труда и какие перспективы открывает.

Что такое «серебряная экономика»

Серебряная экономика — это сектор экономики, направленный на удовлетворение потребностей пожилых людей (тех, кому 60+ лет), а также на привлечение их к активной экономической деятельности.

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Она охватывает производство товаров и услуг, адаптированных к потребностям старшего поколения, а также создание условий для их занятости и социальной активности.

Старение нации: вызовы для рынка труда

Мировая демографическая ситуация характеризуется быстрым старением населения.

Согласно прогнозам, к 2050 году доля людей в возрасте 60 лет и старше в Украине будет составлять почти треть. Но старение населения влияет на рынок труда уже сегодня.

В частности:

уменьшается количество трудоспособных работников . Демографические изменения приводят к дефициту квалифицированных работников в традиционных отраслях (сфера обслуживания, сельское хозяйство, строительство, транспорт и логистика).

. Демографические изменения приводят к дефициту квалифицированных работников в традиционных отраслях (сфера обслуживания, сельское хозяйство, строительство, транспорт и логистика). появляется потребность в переквалификации . Принимая во внимание рост среднего возраста работников, компании должны инвестировать в программы переподготовки и повышения квалификации, чтобы адаптировать сотрудников к новым технологиям и требованиям рынка труда.

. Принимая во внимание рост среднего возраста работников, компании должны инвестировать в программы переподготовки и повышения квалификации, чтобы адаптировать сотрудников к новым технологиям и требованиям рынка труда. повышается пенсионный возраст . Во многих странах уже хотят повысить пенсионный возраст, чтобы компенсировать уменьшение трудоспособного населения и позволить пожилым людям продолжать работать и получать стабильный доход.

. Во многих странах уже хотят повысить пенсионный возраст, чтобы компенсировать уменьшение трудоспособного населения и позволить пожилым людям продолжать работать и получать стабильный доход. меняются требования к условиям труда. В связи со старением населения работодатели должны создавать комфортные и безопасные условия труда с учетом физических и социальных потребностей работников (например, эргономичные рабочие места, гибкий график работы).

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Несмотря на вызовы, «серебряная экономика» открывает значительные возможности.

К основным относят:

создание новых рабочих мест . Рост доли пожилых людей приводит к созданию новых рабочих мест во многих областях (здравоохранение, социальные услуги и т. п. ). В частности, появляется потребность в медицинских работниках, социальных работниках, психологах и сиделках.

. Рост доли пожилых людей приводит к созданию новых рабочих мест во многих областях (здравоохранение, социальные услуги ). В частности, появляется потребность в медицинских работниках, социальных работниках, психологах и сиделках. повышение социальной ответственности бизнеса . Компании все чаще создают социальные программы и инициативы, которые поддерживают пожилых людей. К примеру, Walgreens (американская сеть аптек) запустила программу Balance Rewards for Healthy Choices, которая предоставляет скидки и бонусы пожилым клиентам за покупку лекарств или приборов для мониторинга здоровья.

. Компании все чаще создают социальные программы и инициативы, которые поддерживают пожилых людей. К примеру, Walgreens (американская сеть аптек) запустила программу Balance Rewards for Healthy Choices, которая предоставляет скидки и бонусы пожилым клиентам за покупку лекарств или приборов для мониторинга здоровья. появление новых товаров и услуг . Увеличение пожилых потребителей побуждает бизнес разрабатывать новые продукты и услуги, адаптированные к их потребностям. К примеру, компания Philips создает линию товаров, ориентируясь на потребности пожилых пользователей (например, приборы для мониторинга здоровья).

. Увеличение пожилых потребителей побуждает бизнес разрабатывать новые продукты и услуги, адаптированные к их потребностям. К примеру, компания Philips создает линию товаров, ориентируясь на потребности пожилых пользователей (например, приборы для мониторинга здоровья). развитие рынка туризма и развлечений. Увеличение количества людей пожилого возраста, которые располагают свободным временем и финансовыми возможностями, способствует развитию туризма и развлечений, ориентированных на старшее поколение (специализированные туры, экскурсии, путешествия, культурные мероприятия и т. п. ).

Бизнес-кейсы трудоустройства пожилых работников

Большую роль в развитии «серебряной экономики» играют компании, которые уже сейчас видят в работниках старшего возраста потенциал и создают соответствующие условия для их привлечения.

Среди таких организаций:

IKEA . Компания подчеркивает важность равенства и инклюзивности, создавая рабочую среду, где все сотрудники, независимо от возраста, имеют возможности для развития и обучения.

. Компания подчеркивает важность равенства и инклюзивности, создавая рабочую среду, где все сотрудники, независимо от возраста, имеют возможности для развития и обучения. McDonald’s . Организация активно нанимает работников в возрасте. В частности, 90-летняя Тамико Хонда работает уборщицей в McDonald’s в Кумамото (Япония).

. Организация активно нанимает работников в возрасте. В частности, 90-летняя Тамико Хонда работает уборщицей в McDonald’s в Кумамото (Япония). BMW. Из-за роста среднего возраста работников компания адаптировала рабочие места, внедрив эргономические улучшения (укладку деревянного пола, обеспечение специальной ортопедической обувью и т. п. ).

В общем, «серебряная экономика» является важным направлением развития современного общества, которое учитывает демографические изменения и способствует экономическому росту.

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Инвестируя в этот сектор, компании смогут не только удовлетворить потребности пожилых людей, но и повысить свою конкурентоспособность на мировом рынке.

Напомним, решение о пенсионной реформе и введении в Украине накопительной пенсии может быть принято в 2025 году. План состоит в том, что система заработает с 2026 года.

Введение накопительных пенсий не приведет к увеличению налоговой нагрузки на украинцев.

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