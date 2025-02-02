Что такое «серебряная экономика» и как она влияет на рынок труда — Finance.ua

Что такое «серебряная экономика» и как она влияет на рынок труда
Современный мир стремительно меняется, и одной из самых заметных демографических тенденций стало старение населения. Этот процесс охватывает большинство развитых государств и стимулирует формирование нового экономического направления — «серебряной экономики».
Специалисты budni.robota.ua рассказывают, что такое «серебряная экономика», как она влияет на рынок труда и какие перспективы открывает.
Что такое «серебряная экономика»
Серебряная экономика — это сектор экономики, направленный на удовлетворение потребностей пожилых людей (тех, кому 60+ лет), а также на привлечение их к активной экономической деятельности.
Она охватывает производство товаров и услуг, адаптированных к потребностям старшего поколения, а также создание условий для их занятости и социальной активности.
Старение нации: вызовы для рынка труда
Мировая демографическая ситуация характеризуется быстрым старением населения.
Согласно прогнозам, к 2050 году доля людей в возрасте 60 лет и старше в Украине будет составлять почти треть. Но старение населения влияет на рынок труда уже сегодня.
В частности:
- уменьшается количество трудоспособных работников. Демографические изменения приводят к дефициту квалифицированных работников в традиционных отраслях (сфера обслуживания, сельское хозяйство, строительство, транспорт и логистика).
- появляется потребность в переквалификации. Принимая во внимание рост среднего возраста работников, компании должны инвестировать в программы переподготовки и повышения квалификации, чтобы адаптировать сотрудников к новым технологиям и требованиям рынка труда.
- повышается пенсионный возраст. Во многих странах уже хотят повысить пенсионный возраст, чтобы компенсировать уменьшение трудоспособного населения и позволить пожилым людям продолжать работать и получать стабильный доход.
- меняются требования к условиям труда. В связи со старением населения работодатели должны создавать комфортные и безопасные условия труда с учетом физических и социальных потребностей работников (например, эргономичные рабочие места, гибкий график работы).
Несмотря на вызовы, «серебряная экономика» открывает значительные возможности.
К основным относят:
- создание новых рабочих мест. Рост доли пожилых людей приводит к созданию новых рабочих мест во многих областях (здравоохранение, социальные услуги
и т. п.). В частности, появляется потребность в медицинских работниках, социальных работниках, психологах и сиделках.
- повышение социальной ответственности бизнеса. Компании все чаще создают социальные программы и инициативы, которые поддерживают пожилых людей. К примеру, Walgreens (американская сеть аптек) запустила программу Balance Rewards for Healthy Choices, которая предоставляет скидки и бонусы пожилым клиентам за покупку лекарств или приборов для мониторинга здоровья.
- появление новых товаров и услуг. Увеличение пожилых потребителей побуждает бизнес разрабатывать новые продукты и услуги, адаптированные к их потребностям. К примеру, компания Philips создает линию товаров, ориентируясь на потребности пожилых пользователей (например, приборы для мониторинга здоровья).
- развитие рынка туризма и развлечений. Увеличение количества людей пожилого возраста, которые располагают свободным временем и финансовыми возможностями, способствует развитию туризма и развлечений, ориентированных на старшее поколение (специализированные туры, экскурсии, путешествия, культурные мероприятия
и т. п.).
Бизнес-кейсы трудоустройства пожилых работников
Большую роль в развитии «серебряной экономики» играют компании, которые уже сейчас видят в работниках старшего возраста потенциал и создают соответствующие условия для их привлечения.
Среди таких организаций:
- IKEA. Компания подчеркивает важность равенства и инклюзивности, создавая рабочую среду, где все сотрудники, независимо от возраста, имеют возможности для развития и обучения.
- McDonald’s. Организация активно нанимает работников в возрасте. В частности, 90-летняя Тамико Хонда работает уборщицей в McDonald’s в Кумамото (Япония).
- BMW. Из-за роста среднего возраста работников компания адаптировала рабочие места, внедрив эргономические улучшения (укладку деревянного пола, обеспечение специальной ортопедической обувью
и т. п.).
В общем, «серебряная экономика» является важным направлением развития современного общества, которое учитывает демографические изменения и способствует экономическому росту.
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Инвестируя в этот сектор, компании смогут не только удовлетворить потребности пожилых людей, но и повысить свою конкурентоспособность на мировом рынке.
Напомним, решение о пенсионной реформе и введении в Украине накопительной пенсии может быть принято в 2025 году. План состоит в том, что система заработает с 2026 года.
Введение накопительных пенсий не приведет к увеличению налоговой нагрузки на украинцев.
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