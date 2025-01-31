Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине — Новак — Finance.ua
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Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине — Новак

Казна и Политика
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Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине — Новак
Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине — Новак
В Украине планируется ввести накопительную пенсионную систему, которая станет дополнительным источником выплат наряду с действующей солидарной моделью.
Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в комментарии журналистке рассказал, что такие счета могут стать важным инструментом для финансовой стабильности страны, но есть одно но.
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Новак говорит, что существующая солидарная система пенсий остается и будет выполнять роль «базовой пенсии», которую начисляет государство, а накопительная часть будет напрямую зависеть от того, какая у человека была зарплата.
Дело в том, что накопительная система пенсий вводится как дополнительная к существующей. Она ее не заменяет, а дополняет. Фактически это второй пенсионный кошелек, который сможет иметь каждый украинец при выходе на пенсию через накопительную систему
— рассказывает эксперт.

«Пока до конца не понятно, как это будет начисляться: или по желанию, или обязательно», — добавил он.
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Эксперт пояснил, что лучшая пенсионная система имеет 3 уровня: солидарная (работающая в Украине), накопительная обязательная и добровольная накопительная.
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В обязательной накопительной устанавливается определенный процент от зарплаты, который работодатель при каждой выплате отчисляет на пенсионный счет работника. В свою очередь, человек сможет снять эти средства только при выходе на пенсию.
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По материалам:
УНН
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