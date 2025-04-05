Женщины основали каждый четвертый новый бизнес в Украине — исследование YC. Market — Finance.ua
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Женщины основали каждый четвертый новый бизнес в Украине — исследование YC. Market

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Женщины основали каждый четвертый новый бизнес в Украине — исследование YC. Market
Женщины основали каждый четвертый новый бизнес в Украине — исследование YC. Market, Фото: freepik
В прошлом году в Украине было зарегистрировано более 7,4 тыс. новых коммерческих компаний, основателями которых стали женщины, что значительно превышает показатель 2023 года (около 6,86 тыс.).
Об этом говорится в исследовании от YC.Market.
«Доля женских предприятий среди всех новых регистраций в 2024-м выросла до 27,5% (против ~24,6% годом ранее) — то есть каждый четвертый новый бизнес в стране основан женщиной», — говорится в аналитике.
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Согласно данным исследования, мужчины продолжают контролировать большинство коммерческих компаний (58−63%), однако доля принадлежащих исключительно женщинам компаний постепенно растет (с 18,2% в 2024 году до почти 20% по состоянию на 1 января 2025-го).
Еще около 14,6% компаний можно отнести к смешанным по составу — там среди бенефициаров присутствуют как женщины, так и мужчины (каждый с долей 25% и больше). Наконец, в 9,2% случаев информация о половом составе владельцев отсутствовала или не определена.
Так что до сих пор большинство бизнесов в Украине контролируются мужчинами, хотя женское присутствие постепенно растет.

Какие отрасли чаще всего выбирают женщины

Наибольшую долю компаний, основанных женщинами, можно увидеть в сферах профессиональных услуг, потребительского спроса и человеческого взаимодействия: аудит и бухгалтерский учет (48,5%), туризм (33,5%) и образование (32,8%)
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В то же время в капиталоемких сферах, например недвижимость или фармацевтика, они также играют заметную роль, часто сотрудничая с мужчинами.
Женщины основали каждый четвертый новый бизнес в Украине — исследование YC. Market
Только 74 компании из ТОП-1000 по доходу (7,4%) имеют конечных бенефициаров только женского пола (ситуация по сравнению с 2023 годом почти не изменилась — тогда этот показатель составил 7%).
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Для сравнения, в 634 крупнейших компаниях (63,4%) бенефициары — только мужчины. Еще 108 компаний (10,8%) принадлежат смешанному типу собственности (и женщинам, и мужчинам), а у 184 (18,4%) — информация о конечном бенефициарном владельце отсутствует или неопределенная.
Женщины основали каждый четвертый новый бизнес в Украине — исследование YC. Market
Таким образом, более трех пятых топ-компаний Украины контролируются исключительно мужчинами, и только каждая тринадцатая компания — исключительно женщинами.
В остальных случаях либо владельцы обоих полов совместно управляют бизнесом, либо бенефициары не раскрыты. Это указывает на то, что на самом высоком уровне бизнеса женщины представлены в значительно меньшей степени, чем в среднем по экономике.
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Женщины доминируют в должности главного бухгалтера в крупнейших компаниях (73%), хотя их доля несколько сократилась по сравнению с предыдущими годами.

Справка Finance.ua:

  • с 2020 по 2024 год наблюдался рост количества ФЛП, несмотря на сложные экономические и внешние условия, включая полномасштабное вторжение россии в 2022 году. По состоянию на конец 2024 года в стране насчитывалось 2,3 миллиона ФЛП, из которых 1,1 миллиона (48,1%) — женщины;
  • по данным Опендатабот, директорами новых компаний в Украине все чаще становятся женщины. Больше всего таких компаний в прифронтовых областях. Меняются также и сферы бизнесов, где востребованы женщины. За год стало существенно больше директоров айти-компаний, сельхозсферы и строительных бизнесов. В целом каждый третий украинский бизнес возглавляют женщины.
По материалам:
Forbes.ua
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