Каждый третий украинский бизнес возглавляют женщины (инфографика) — Finance.ua

Каждый третий украинский бизнес возглавляют женщины (инфографика) Сегодня 11:01

Каждый третий украинский бизнес возглавляют женщины (инфографика)

Директорами новых компаний в Украине все чаще становятся женщины. Больше всего таких компаний в прифронтовых областях. Меняются также и сферы бизнесов, где запрошены женщины. За год существенно увеличилось количество директрис айти-компаний, сельхозсферы и строительных бизнесов. В целом каждый третий украинский бизнес возглавляют женщины.

Об этом сообщает Опендатабот.

В сфере айти, которая считалась традиционно мужской, новые компании все чаще возглавляют женщины: за год количество таких компаний увеличилось на 69%. На 25% увеличилось количество руководителей бизнеса в сельскохозяйственной сфере и на 17% — в компаниях, занимающихся строительством.

В общей сложности женщины возглавляют около 449 тыс. украинских бизнесов — это почти каждая третья компания. С начала полномасштабного вторжения доля женщин-директоров стабильно растет.

В настоящее время женщины-директоры преобладают в таких областях, как:

образование — 70% женщин во главе компаний,

государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование — 58%;

деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений — 58%;

туризм — 57%.

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Больше всего в прифронтовых областях: у 37% компаний в Донецкой области, 35% бизнесов на Херсонщине и 34% — в Луганской области. Также существенно увеличилось директоров в Полтавской области — +24%, Хмельнитчине — +18%, и +11% в Киевской области.

Топ-10 крупнейших украинских компаний, которыми руководят женщины:

«ОККО-Экспресс» — 74,8 млрд грн — торговля топливом;

Компания «ОККО-Бизнес» — 27,3 млрд грн — торговля топливом;

«АВ Металл Групп» — 21,9 млрд грн — торговля металлами и рудами;

Компания «Европлюс» — 14,2 млрд грн — розничная торговля;

«Ашан» — 10,1 млрд грн — розничная торговля;

«Трейд Энерджи Солюшн» — 9,6 млрд грн — торговля топливом;

«Экспансия» — 5,5 млрд грн — розничная торговля;

«Анвитрейд» — 4,1 млрд грн — торговля топливом;

Украинская нефтетрейдинговая компания — 3,4 млрд грн — торговля топливом;

«Клуб Чипсов» — 3 млрд грн — переработка и консервирование картофеля.

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