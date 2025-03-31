Что мотивирует женщин оставаться в Украине (результаты опроса) — Finance.ua

Что мотивирует женщин оставаться в Украине (результаты опроса) Сегодня 21:03

Что мотивирует женщин оставаться в Украине (результаты опроса)

Большинство женщин, которые сейчас живут в Украине, стремятся оставаться как в стране, так и в своем городе или селе. Для 79% украинок важно оставаться на Украине, а для 72% - в своем населенном пункте.

Об этом свидетельствуют результаты исследования , проведенного Центром экономической стратегии и Институтом поведенческих исследований при American University Kyiv.

Dctuо 6% женщин сказали, что быть в Украине для них не важно.

Почему не уезжают

Намерения оставаться в Украине четко связаны с финансовым положением: чем оно выше, тем больше женщин хотят оставаться.

Среди тех, кому не хватает даже на еду, 66% считают важным оставаться в Украине. В самой богатой категории — 85%.

Похожая связь прослеживается и по поводу желания оставаться в своем городе или селе.

Главная причина, почему женщины остаются в Украине, — желание быть со своей семьей. Эту мотивацию избрали 91% опрошенных.

На втором месте патриотический мотив: 88% сказали, что остаются, потому что это их страна.

Среди материальных факторов наиболее значимо наличие жилья (72%). Меньше женщин остаются из-за хорошей работы (46%) или лучшего уровня жизни в Украине, чем за рубежом (47%).

20% женщин хотели бы уехать, но не имеют такой возможности.

Также исследование показало, что большинство женщин, сейчас живущих в Украине, не планируют выезжать за границу надолго. 72% не рассматривают такую ​​возможность, причем 55% категорически против. Лишь 15% серьезно или частично задумываются о выезде, а 13% еще не определились.

Возраст оказывает существенное влияние на намерения мигрировать. Молодые женщины (18−29 лет) в 1,5 раза чаще рассматривают возможность выезда — 26% против только 6% среди женщин в возрасте 50−60 лет.

Семейное положение тоже имеет значение. Среди незамужних женщин миграцию рассматривают 22−24%, что вдвое больше, чем среди замужних или овдовевших (11%). Разведенные женщины также чаще думают о выезде — 16%.

Интересно, что ни наличие, ни количество детей, а также количество взрослых в домохозяйстве не оказывают существенного влияния на миграционные намерения.

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Опыт перемещения оказывает влияние на миграционные намерения.

Женщины, которые выехали за границу и вернулись, на 14 процентных пунктов чаще рассматривают возможность уехать снова — по сравнению с теми, кто не покидал свой дом после февраля 2022 года.

Если женщина перемещалась и за границу, и внутри Украины, ее интерес к выезду растет еще больше: — на 20 п.п., если она уже вернулась домой — на 4 п.п., если она сейчас является ВПЛ.

В то же время, именно внутреннее перемещение не влияет на желание уехать за границу.

Также нет существенных отличий в миграционных намерениях среди женщин с прифронтовых или оккупированных территорий, а также среди тех, чьи дома разрушены.

Главная причина эмиграции — стремление к финансовой стабильности и безопасности

В сложных условиях войны женщины чаще всего задумываются об эмиграции из-за необходимости безопасности (73%) и желания лучшего уровня жизни (75%).

Более 65% считают, что за рубежом найдут лучшую работу, а 62% будут иметь доступ к социальной защите и жилищной поддержке.

Финансовая стабильность — ключевой мотив выезда. Безопасность — главный триггер к действию. Бытовые трудности, такие как отключение электроэнергии, тоже важны (53%), но в меньшей степени.

63% женщин верят, что дети за границей будут иметь лучшие условия для развития. Образование — еще один частый стимул к переезду.

Проблемы с жильем (38%) и желание воссоединиться с семьей (24%) менее влияют на решение. Для большинства это личный, а не семейный выбор.

Часть женщин даже не рассматривает эмиграцию из-за определенных ограничений

Основные барьеры для выезда за границу можно разделить на три типа: психологические, материальные и социальные.

Психологические препятствия — это страх перемен и неуверенность в будущем. Материальные — ожидаемые трудности с поиском жилья и работы. Оба типа оказывают существенное влияние на миграционные настроения.

Социальные факторы, такие как чувство вины или страх порицания, играют наименьшую роль в решении о выезде.

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