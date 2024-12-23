Выезд за границу: разрешается ли он забронированным лицам — Finance.ua

Выезд за границу: разрешается ли он забронированным лицам Сегодня 08:30 — Личные финансы

Выезд за границу: разрешается ли он забронированным лицам

Из-за полномасштабной агрессии россии в Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В этот период призыву подлежат военнообязанные мужчины, получающие повестки. Но у некоторых есть бронь от мобилизации.

Адвокат Алексей Панасенко из компании Prikhodko&Partners рассказал , разрешается ли выезд за границу забронированным мужчинам.

Могут ли пересечь границу военнообязанные, имеющие бронь

Эксперт отметил, что в период действия военного положения особенности пересечения государственной границы регламентируются Правилами пересечения госграницы (пункты 2−14). Согласно этим Правилам, категории лиц, имеющих бронирование, могут пересечь госграницу на основе соответствующих решений (например, о служебных командировках и др.).

Среди категорий объектов, имеющих право на бронирование своих работников:

Органы гос власти, в том числе местного самоуправления.

Главное условие бронирования — функционирование этих органов власти должно быть стратегически важным для обеспечения полноценной работы государственного аппарата.

Предприятия, организации, учреждения, специализирующиеся на выполнении мобилизационных задач.

Объекты хозяйствования, специализирующиеся на выполнении работ или производстве товаров, необходимых для обеспечения потребностей военных формирований (в частности, ВСУ).

Учреждения, имеющие статус «критически важных» для полноценного функционирования экономики и обеспечения населения.

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Панасенко добавил, что после получения предприятием такого статуса оно может начинать процедуру бронирования.

Какие документы нужно иметь забронированным лицам для пересечения границы

По словам адвоката, для законного пересечения границы в таком случае понадобятся следующие документы:

Удостоверение личности. Это должны быть документы, подтверждающие пребывание лица на специальном учете, в частности, Выписка из Приказа Минэкономики в порядке, определенном действующим законодательством, а именно — Постановлением Кабинета Министров Украины № 194.

Документальное подтверждение цели выезда за границу.

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Панасенко объяснил, что нужно иметь обоснование цели пересечения госграницы соответствующими документами:

Командировочное удостоверение.

Выписка из приказа.

Обращение руководителя организации, предприятия, учреждения к представителям Государственной пограничной службы. В обращении должно быть четко указано, что лицо, имеющее бронь, отправляется за границу для реализации служебных обязанностей.

«При наличии вышеуказанных документов лица с бронированием могут выехать за границу. При этом пересечение государственной границы должно быть напрямую связано со служебной командировкой, а не с решением своих личных вопросов», — резюмировал эксперт.

Дзеркало Тижня По материалам:

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