Какие документы нужны для выезда за границу на авто, принадлежащем другому человеку — Finance.ua

Какие документы нужны для выезда за границу на авто, принадлежащем другому человеку Сегодня 12:03 — Личные финансы

Какие документы нужны для выезда за границу на авто, принадлежащем другому человеку

Из-за полномасштабной агрессии россии против Украины многие украинцы вынуждены покидать свои дома и искать убежища за границей. Они выбирают разные способы выезда: автобусы, поезда, собственные автомобили или берут машины у родственников или друзей.

Специалисты главного сервисного центра МВД объяснили , какие документы нужны для выезда за границу на чужом автомобиле.

Как выехать за границу на чужом автомобиле

Для выезда за границу необходимо позаботиться о регистрационных документах на авто.

Если человек берет авто у родственника или друга, нужно оформить свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу. Оно выдается на имя водителя или пассажира.

Для этого необходимо вместе с владельцем автомобиля обратиться в сервисный центр МВД.

Предварительно взять талон на «перерегистрацию транспортного средства» в терминале, расположенном в помещении сервисного центра МВД, или через онлайн-функционал Е-запис

Документы, необходимые для получения свидетельства о регистрации транспортного средства для выезда за границу:

паспорт с отметкой о регистрации местожительства (или ID-карта и выписка о местожительстве);

справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

доверенность (при обращении через уполномоченного представителя).

При обращении владелец подписывает заявление о разрешении пользоваться автомобилем другому лицу.

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Этому лицу выдается свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу. Свидетельство владельца остается на хранении в сервисном центре МВД.

По возвращении из-за границы регистрационный документ на имя водителя или пассажира необходимо вернуть в сервисный центр МВД, в котором такое свидетельство было выдано, в течение 10 дней, а владелец должен забрать свой документ на авто.

В период военного положения есть возможность сдать регистрационный документ в любом сервисном центре МВД. Однако в таком случае владелец получит новый бланк свидетельства, за который нужно будет уплатить деньги, а старое свидетельство будет признано недействительным.

Необходимые документы для выезда за границу:

национальное водительское удостоверение;

международное водительское удостоверение (если страна посещения ратифицировала Женевскую Конвенцию о дорожном движении 1949 года);

свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу;

наклейка на авто или знак UA на номерных знаках;

международный страховой сертификат «Green Card».

Нотариально заверенная доверенность

Нотариально заверенная доверенность от владельца автомобиля также дает право на выезд на этом автомобиле из Украины. Но за границей она будет действительна при нескольких условиях.

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Документ следует перевести на язык страны пребывания и легализовать в установленном порядке. То есть выполнить процедуры, необходимые для признания документа, выданного в другой стране — апостиль или консульская легализация.

Однако эта процедура сложнее, поэтому многим удобнее будет оформить свидетельство о регистрации для выезда за границу.

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