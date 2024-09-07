Как безопасно купить недвижимость за границей — Finance.ua

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Как безопасно купить недвижимость за границей

Недвижимость
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Как безопасно купить недвижимость за границей
Как безопасно купить недвижимость за границей
Перед тем как заключать договор покупки, важно убедиться в правомерности объекта недвижимости. Это включает проверку наличия правовых обременений, подтверждение того, что недвижимость действительно принадлежит продавцу и анализ законности сделки. Для этого следует обратиться к юристу, имеющему опыт работы с иностранными клиентами.
Об этом пишет visitukraine.today.
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Правовые ограничения для иностранцев

Во многих странах действуют специальные правила для нерезидентов по покупке недвижимости. К примеру, в Турции иностранцы не могут покупать сельскохозяйственные земли. В других странах также могут существовать ограничения по типу недвижимости или ее расположению. Поэтому перед покупкой важно тщательно изучить местное законодательство.

Страхование для выезда за границу📃

Налоги и сборы

Налоговые ставки на покупку недвижимости могут существенно различаться в зависимости от страны. Обычно они составляют от 3 до 10% от стоимости объекта. Кроме того, учитывайте ежегодные налоги на имущество, а также возможные налоговые льготы для иностранных собственников.
Перед заключением сделки рекомендуется проконсультироваться с налоговым специалистом или бухгалтером, чтобы оценить все финансовые обязательства.
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Условия контракта купли-продажи

Контракт купли-продажи должен содержать все важные условия сделки, такие как права и обязанности сторон, сроки исполнения, штрафные санкции в случае нарушения договора.
Особенно осторожно подходите к подписанию договора на иностранном языке. Следует перевести его на украинский или другой понятный вам язык, чтобы избежать недоразумений в будущем.

Финансирование покупки

Многие страны предлагают иностранцам возможность получения ипотеки для покупки недвижимости. Но не забывайте о валютных рисках и комиссиях при осуществлении международных переводов. При покупке недвижимости важно заранее определить лучшие варианты финансирования, учитывая цены на рынке и возможные затраты.
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Сотрудничество с местными специалистами

Адвокат, нотариус и риелтор — это специалисты, которые должны быть вовлечены в процесс покупки, чтобы избежать юридических ошибок и финансовых потерь. Надежный риелтор поможет найти лучшие предложения на рынке, адвокат защитит ваши права, а нотариус заверит сделку.

Сравнение цен

Не забывайте сравнивать цены на жилье в разных регионах или странах. Это поможет найти оптимальные варианты и понять, где можно извлечь максимальную выгоду. Следует также учитывать экономическую и политическую стабильность выбранной страны, ведь это может повлиять на ваши будущие инвестиции.

Личный визит и профессиональная оценка

Прежде чем окончательно решить покупать недвижимость, посетите объект лично. Так вы сможете оценить состояние жилья, его соответствие вашим ожиданиям и проверить, подходит ли выбранная локация для постоянного проживания или инвестиций.
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Дополнительные расходы

При покупке недвижимости учитывайте все возможные дополнительные расходы, такие как комиссии, налоги, расходы на нотариальные услуги и юридическое сопровождение. Кроме того, в некоторых странах есть обязательные взносы на содержание общего имущества, которые могут быть достаточно значительными.
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Справка Finance.ua:

  • В июле 2024 украинцы заняли второе место среди иностранцев по количеству купленной недвижимости в Турции. В целом граждане Украины заключили 171 сделку, уступив только россиянам, подписавшим 485 договоров, и опередив немцев, купивших 162 объекта.
  • В Барселоне проблема незаконного захвата жилья или окупасов является наиболее распространенной в Испании, где в 2023 году было зарегистрировано 4610 таких случаев.
  • Мошенничество с недвижимостью распространено не только в Украине, но и в Польше. Именно поэтому следует соблюдать несколько правил, которые помогут обходить подозрительные объявления, а то и разоблачать мошенников.
  • В Польше для покупки новой квартиры нужно около 12 годовых зарплат. Цена квартир в Польше варьируется в зависимости от региона, размера и состояния жилья. Средняя цена за квадратный метр в крупных городах, таких как Варшава, Краков, Вроцлав или Гданьск может достигать 10 000 злотых и более. В менее населенных регионах и городах цены могут быть значительно ниже от 5 000 до 7 000 злотых за квадратный метр.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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