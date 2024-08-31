Покупка недвижимости в Турции: украинцы в тройке лидеров — Finance.ua

Покупка недвижимости в Турции: украинцы в тройке лидеров
В июле 2024 года украинцы заняли второе место среди иностранцев по количеству купленной недвижимости в Турции. В целом граждане Украины заключили 171 сделку, уступив только россиянам, подписавшим 485 договоров, и опередив немцев, купивших 162 объекта.
Такие данные обнародовал Институт статистики страны.
Что происходит на рынке недвижимости Турции
В Турции продажи домов выросли на 16% в июле по сравнению с тем же месяцем предыдущего года и составили 127 088. Провинциями с наибольшим количеством продаж домов были Стамбул из 19 тыс. 47, Анкара с 11 тыс. 364 и Анталия из 6 тысяч 659, тогда как провинциями с наименьшим количеством были Ардахан с 61, Хаккари с 64, Байбурт с 77.
Продажи жилья в январе-июле 2024 года снизились на 0,5% и составили 672 162 единицы.
Ипотека. В Турции продажи домов в ипотеку в июле снизились на 20,9% по сравнению с тем же месяцем в прошлом году и составили 11 496 единиц. Продажи домов в ипотеку составили 9% всех продаж домов.
Интересно, что в Турции впервые процент проданных домов вырос на 28,9% в июле по сравнению с июлем 2023 года и составил 40 784 единицы.
- Первые продажи составили 32,1% всех продаж домов. В январе-июле продажи жилья впервые выросли на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и составили 214 108.
- В то же время продажи домов на вторичке в июле выросли на 10,8% и составили 86 304 единицы. Это 67,9% всех продаж домов.
Продажа недвижимости иностранцам
Продажи жилья иностранцам в июле уменьшились на 16,1% по сравнению с июлем 2023 года и составили 2350 единиц. Это всего лишь 1,8% всех продаж жилья в июле.
Провинциями с наибольшим количеством продаж домов иностранцам были:
- Анталия (878),
- Стамбул (752),
- Мерсин (218).
Больше всего продаж домов по национальности было совершено гражданам россии — 485, Украины — 171 и Германии — 162.
ТОП-10 стран, граждане которых скупают недвижимость в Турции:
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