Покупка недвижимости в Турции: украинцы в тройке лидеров — Finance.ua

Покупка недвижимости в Турции: украинцы в тройке лидеров Сегодня 15:31 — Мир

Покупка недвижимости в Турции: украинцы в тройке лидеров

В июле 2024 года украинцы заняли второе место среди иностранцев по количеству купленной недвижимости в Турции. В целом граждане Украины заключили 171 сделку, уступив только россиянам, подписавшим 485 договоров, и опередив немцев, купивших 162 объекта.

Такие данные обнародовал Институт статистики страны.

Что происходит на рынке недвижимости Турции

В Турции продажи домов выросли на 16% в июле по сравнению с тем же месяцем предыдущего года и составили 127 088. Провинциями с наибольшим количеством продаж домов были Стамбул из 19 тыс. 47, Анкара с 11 тыс. 364 и Анталия из 6 тысяч 659, тогда как провинциями с наименьшим количеством были Ардахан с 61, Хаккари с 64, Байбурт с 77.

Продажа жилья, июль 2024

Продажи жилья в январе-июле 2024 года снизились на 0,5% и составили 672 162 единицы.

Ипотека. В Турции продажи домов в ипотеку в июле снизились на 20,9% по сравнению с тем же месяцем в прошлом году и составили 11 496 единиц. Продажи домов в ипотеку составили 9% всех продаж домов.

Продажа домов по типам, июль 2024 г.

Интересно, что в Турции впервые процент проданных домов вырос на 28,9% в июле по сравнению с июлем 2023 года и составил 40 784 единицы.

Первые продажи составили 32,1% всех продаж домов. В январе-июле продажи жилья впервые выросли на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и составили 214 108.

В то же время продажи домов на вторичке в июле выросли на 10,8% и составили 86 304 единицы. Это 67,9% всех продаж домов.



Продажа домов, июль 2024 года.

Продажа недвижимости иностранцам

Продажи жилья иностранцам в июле уменьшились на 16,1% по сравнению с июлем 2023 года и составили 2350 единиц. Это всего лишь 1,8% всех продаж жилья в июле.

Провинциями с наибольшим количеством продаж домов иностранцам были:

Анталия (878),

Стамбул (752),

Мерсин (218).

Больше всего продаж домов по национальности было совершено гражданам россии — 485, Украины — 171 и Германии — 162.

ТОП-10 стран, граждане которых скупают недвижимость в Турции:

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