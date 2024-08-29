Мошенничество с жильем в Польше — Finance.ua

Мошенничество с жильем в Польше Сегодня 19:06 — Недвижимость

Мошенничество с жильем в Польше

Мошенничество с недвижимостью распространено не только в Украине, но и в Польше. Именно поэтому следует соблюдать несколько правил, которые помогут обходить подозрительные объявления, а то и разоблачать мошенников.

Об этом говорится в статье Finance.ua.

Как не повестись на мошенников

1. Не следует обращать внимания на объявления, где нет фото жилья. Даже если это не мошенники, вы можете потратить больше времени на обсуждение условий проживания, чтобы потом понять, что это жилье вам не подходит из-за ремонта, отсутствия духовки или ванны и т. д.

2. Ничего не платите посредникам до подписания договора аренды. Риелтором оплачивается только комиссия. Стоимость аренды платит исключительно арендодатель.

3. Перед заключением договора проверьте личность владельца, а также его право на сдачу жилья в аренду. Если стоимость квартиры в объявлении ну очень выгодна, еще и в нее включен чинш, стоит реально все проверить. Именно за слишком дешевыми и красивыми вариантами прячутся мошенники.

4. Следует обращать внимание на объявления, содержащие полные контактные данные — телефон, электронную почту. Старайтесь не иметь дело с владельцами жилья, которые не хотят подписывать условия найма. Цена на такое предложение может быть более выгодной, но владелец квартиры может выселить вас в любой момент, потому что вы не будете защищены законом.

А об особенностях аренды жилья в Польше и о ценах читайте в статье по ссылке ниже:

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