Исключенные из военного учета: какие документы нужны для выезда за границу — ответ юриста Сегодня 20:00 — Личные финансы

Военнообязанные граждане, которые по результатам ВВК были исключены из военного учета, могут пересекать государственную границу Украины. Для этого они должны иметь справку с ВВК и актуальный военно-учетный документ.

Об этом на портале «Юристы.UA» написал адвокат Юрий Айвазян.

Исключенные из военного учета могут выезжать за границу

В процессе всеобщей мобилизации некоторых военнообязанных граждан после военно-врачебной комиссии могут исключить из военного учета по состоянию здоровья.

Отвечая матери такого гражданина, адвокат Юрий Айвазян подчеркнул, что исключение из военного учета снимает с лица ряд других ограничений, в частности, запрет на выезд за пределы Украины.

«Если Ваш сын по решению ВВК признан непригодным к прохождению военной службы с исключением из учета, он имеет право на выезд за границу», — подчеркнул адвокат.

Документы

Юрист подчеркнул, что для выезда такого гражданина за границу даже после исключения из военного учета нужно предоставить на пограничном пункте пропуска соответствующие документы.

Кроме загранпаспорта, это:

действующий военно-учетный документ;

справка из военно-врачебной комиссии.

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