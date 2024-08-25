Страховой случай за границей: как получить компенсацию — Finance.ua

Страховой случай за границей: как получить компенсацию
Как действовать при наступлении страхового случая за границей, как обратиться к страховщику и какие проблемы со здоровьем покрывает страховой полис.
Об этом пишет visitukraine.
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Порядок действий
После наступления страхового случая во время пребывания за границей клиент страховой компании должен позвонить ассистанс компании, контакты которой указаны в страховом договоре. Как правило, горячие линии таких сервисов работают круглые сутки.
По телефону, прежде всего, клиент должен предоставить ассистирующей компании следующие данные:
1. Название своей страховой компании;
2. Номер страхового договора, дату его составления и срок действия;
3. Полное имя застрахованного лица и дату рождения;
4. Устное описание страхового случая (болезни, несчастного случая
и т. п.), описание потребности в помощи;
5. Контактные данные и точное месторасположение застрахованного лица;
Далее необходимо следовать рекомендациям компании-ассистанса, ответить на их дополнительные вопросы, если таковые имеются. Так, операторы для начала могут предложить обратиться в ближайшее медицинское учреждение или частному врачу, который является партнером страховщика. В этом случае доктор может сам приехать к больному/потерпевшему, или за больным приедет трансфер и доставит его в больницу, если этого требует ситуация.
В некоторых странах, независимо от наличия и условий страхового договора, любой прием у врача платный. В таком случае страховщик должен компенсировать расходы клиента после предоставления последним соответствующих подтверждающих документов.
При этом самостоятельное обращение в медучреждение за границей, без информирования или разрешения страховой компании, может закончиться отказом в возмещении расходов даже при наличии страхового полиса.
В случае такого самостоятельного обращения клиент в заявлении на возмещение должен указать веские и документально подтвержденные причины, почему он не смог связаться с ассистансом при наступлении страхового случая. Среди причин может быть отсутствие связи, невозможность добраться до места назначения, невозможность позвонить по телефону из-за состояния здоровья или травмы
и т. д.
Обязательно в течение 24 часов после наступления страхового случая следует его зарегистрировать в контакт-центре компании-асистанс.
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Какие документы предоставить
Все чеки на лечебные услуги, чеки за медикаменты, рецепты на лекарства, все медицинские документы и записи — все это важно сохранить как в оригиналах, так и сделать фото таких документов. По возвращении домой все это будет считаться главным аргументом в пользу возмещения страховщиком всех расходов.
Перечень документов для компенсации расходов (подаются в 90% случаев при возврате клиента в Украину):
— оригинал заявления о наступлении страхового случая и выплате возмещения (оригинал);
— копия Вашего экземпляра договора страхования;
— паспорт гражданина Украины (чаще всего можно копию) или другой документ, удостоверяющий личность;
— копию идентификационного налогового номера (ИНН/РНОКПП);
— загранпаспорт с соответствующей пометкой о выезде за границу;
— все документы, связанные со страховым возмещением (чеки, выписки, счета, назначения, заявления, билеты
и т. п.).
Как подать документы для возмещения по страховому полису
При возвращении на родину клиент страховой компании должен посетить ее отделение, чтобы лично подать документы на возмещение.
Все документы, подтверждающие и характеризующие страховой случай клиента, который произошел за пределами Украины, должны быть выданы и заверены учреждениями, находящимися на признанных Украиной территориях.
Большинство страховщиков Украины принимают к рассмотрению документы, отвечающие следующим требованиям:
— составлены на официальных бланках учреждений (организаций), которые их выдали;
— содержат печати таких учреждений (организаций), которые их выдали.
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