Страховой случай за границей: как получить компенсацию — Finance.ua

Страховой случай за границей: как получить компенсацию Сегодня 09:03 — Страхование

Страховой случай за границей: как получить компенсацию

Как действовать при наступлении страхового случая за границей, как обратиться к страховщику и какие проблемы со здоровьем покрывает страховой полис.

Об этом пишет visitukraine

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Порядок действий

После наступления страхового случая во время пребывания за границей клиент страховой компании должен позвонить ассистанс компании, контакты которой указаны в страховом договоре. Как правило, горячие линии таких сервисов работают круглые сутки.

По телефону, прежде всего, клиент должен предоставить ассистирующей компании следующие данные:

1. Название своей страховой компании;

2. Номер страхового договора, дату его составления и срок действия;

3. Полное имя застрахованного лица и дату рождения;

4. Устное описание страхового случая (болезни, несчастного случая и т. п. ), описание потребности в помощи;

5. Контактные данные и точное месторасположение застрахованного лица;

Далее необходимо следовать рекомендациям компании-ассистанса, ответить на их дополнительные вопросы, если таковые имеются. Так, операторы для начала могут предложить обратиться в ближайшее медицинское учреждение или частному врачу, который является партнером страховщика. В этом случае доктор может сам приехать к больному/потерпевшему, или за больным приедет трансфер и доставит его в больницу, если этого требует ситуация.

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В некоторых странах, независимо от наличия и условий страхового договора, любой прием у врача платный. В таком случае страховщик должен компенсировать расходы клиента после предоставления последним соответствующих подтверждающих документов.

При этом самостоятельное обращение в медучреждение за границей, без информирования или разрешения страховой компании, может закончиться отказом в возмещении расходов даже при наличии страхового полиса.

В случае такого самостоятельного обращения клиент в заявлении на возмещение должен указать веские и документально подтвержденные причины, почему он не смог связаться с ассистансом при наступлении страхового случая. Среди причин может быть отсутствие связи, невозможность добраться до места назначения, невозможность позвонить по телефону из-за состояния здоровья или травмы и т. д.

Обязательно в течение 24 часов после наступления страхового случая следует его зарегистрировать в контакт-центре компании-асистанс.

Какие документы предоставить

Все чеки на лечебные услуги, чеки за медикаменты, рецепты на лекарства, все медицинские документы и записи — все это важно сохранить как в оригиналах, так и сделать фото таких документов. По возвращении домой все это будет считаться главным аргументом в пользу возмещения страховщиком всех расходов.

Перечень документов для компенсации расходов (подаются в 90% случаев при возврате клиента в Украину):

— оригинал заявления о наступлении страхового случая и выплате возмещения (оригинал);

— копия Вашего экземпляра договора страхования;

— паспорт гражданина Украины (чаще всего можно копию) или другой документ, удостоверяющий личность;

— копию идентификационного налогового номера (ИНН/РНОКПП);

— загранпаспорт с соответствующей пометкой о выезде за границу;

— все документы, связанные со страховым возмещением (чеки, выписки, счета, назначения, заявления, билеты и т. п. ).

Как подать документы для возмещения по страховому полису

При возвращении на родину клиент страховой компании должен посетить ее отделение, чтобы лично подать документы на возмещение.

Все документы, подтверждающие и характеризующие страховой случай клиента, который произошел за пределами Украины, должны быть выданы и заверены учреждениями, находящимися на признанных Украиной территориях.

Большинство страховщиков Украины принимают к рассмотрению документы, отвечающие следующим требованиям:

— составлены на официальных бланках учреждений (организаций), которые их выдали;

— содержат печати таких учреждений (организаций), которые их выдали.

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