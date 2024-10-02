Какие документы нужны для выезда на авто за границу — Finance.ua

Какие документы нужны для выезда на авто за границу Сегодня 19:02 — Личные финансы

Какие документы нужны для выезда на авто за границу

Отсутствие хотя бы одного из документов может привести к отказу для выезда, ведь документы будут тщательно проверяться украинскими и европейскими пограничниками.

Загранпаспорт

Если у вас есть биометрический паспорт, пересечение границы обычно не вызывает затруднений. Однако владельцам старых паспортов следует заранее получить визу для страны, которую планируют посетить. Важно, чтобы паспорт был действителен по меньшей мере шесть месяцев после завершения поездки.

Водительское удостоверение

Для беспрепятственного вождения за границей ваше водительское удостоверение должно соответствовать международным стандартам. С 2020 года национальные права изготавливаются в виде пластиковых карт с надписью на трех языках: украинском, английском и частично французском. Эти документы признаются во всей Европе и во многих других странах.

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Если у вас старые права, вы можете получить международное водительское удостоверение, которое выдается на основе вашего национального документа в территориальных сервисных центрах МВД. Дополнительные экзамены сдавать не нужно, а ваше национальное водительское удостоверение остается у вас.

Технический паспорт для автомобиля

Этот документ официально носит название «Свидетельство о регистрации транспортного средства». Он содержит все сведения об автомобиле, такие как VIN-код, год выпуска, цвет, объем двигателя и другие характеристики. Свидетельство подтверждает право собственности на машину и разрешает проводить с ней различные операции.

Важно учитывать, что почти все дороги в Европе платные. Для проезда вам понадобится электронная дорожная виньетка, которую можно купить онлайн или на автозаправках.

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Стоимость виньетки меняется в зависимости от страны, типа автомобиля и продолжительности использования, но обычно не превышает 1 евро в день. Вместо этого штрафы за проезд без виньетки могут быть достаточно большими.

Зеленая карта

Она необходима для пересечения границы на собственном автомобиле. Как уже отмечалось выше, она является обязательным документом для поездок на собственном авто. Без нее вас могут не только не уронить на территорию другого государства, но и не выпустить из Украины.

Основное ее преимущество — она действует на территории более 40 стран. Если же рассматривать местное страхование автогражданской ответственности, то оно будет действительным только в той стране, где было приобретено.

Итак, для оформления понадобятся:

свидетельство о регистрации автомобиля (технический паспорт);

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код (для физических лиц)/код ЕГРПОУ (для юридических лиц).

В частности, оформить страховку в электронной или бумажной форме можно у страховщиков, являющихся полными членами Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) или у страховых агентов страховщика — полного члена МТСБУ.

Впрочем, это не единственная страховка, которую нужно иметь. Также обязательное условие для выезда — медицинское страхование. Полис нужно оформить на каждого пассажира, который будет ехать в автомобиле.

Кроме этого, если вы направляетесь за границу на кредитном автомобиле, необходимо получить справку в банке относительно разрешения на вывоз автомобиля за границу.

Не забывайте также и о том, что дети до 12 лет или ниже 150 см (в некоторых странах — ниже 135 см) должны ездить только в автокреслах.

Также детям нельзя ездить на переднем сиденье. И если к типу кресла особо присматриваться не будут, то при его отсутствии могут спокойно выписать штраф от 50 евро.

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