С 2024 года студенты-мужчины и преподаватели могут выезжать за границу, — МОН Сегодня 19:45

Если в начале полномасштабного российского вторжения студенты-мужчины, обучавшиеся в иностранных вузах, не могли выехать за границу, то в 2024 году такой запрет отменили. Парни-студенты уже могут выезжать на обучение в зарубежных вузах.

Об этом в интервью « Зеркалу недели » рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

Кроме студентов, разрешение на выезд за границу для повышения квалификации и участия в конференциях получили преподаватели украинских высших учебных заведений.

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«Для выезда военнообязанных научно-педагогических работников нужно письмо МОН в Государственную пограничную службу с просьбой рассмотреть возможность пересечения границы. С 1 января по 30 сентября 2024 года министерство подготовило 1297 таких писем. За этот период вовремя не вернулся из-за границы аж один научно-педагогический работник», — отметил Винницкий.

Он добавил, что с 1 января 2024 года по 1 апреля 2024 года 561 студент украинских вузов получили разрешение на выезд для обучения за границей. Все они вернулись без исключения. В МОН назвали это очень хорошей статистикой.

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Михаил Винницкий отметил, что в 2030 году Министерство образования и науки намерено сократить численность университетов. Одним из критериев, которые будут учитываться при укрупнении, это число «бюджетников».

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Фокус По материалам:

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