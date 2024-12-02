С 2024 года студенты-мужчины и преподаватели могут выезжать за границу, — МОН — Finance.ua
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С 2024 года студенты-мужчины и преподаватели могут выезжать за границу, — МОН

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Если в начале полномасштабного российского вторжения студенты-мужчины, обучавшиеся в иностранных вузах, не могли выехать за границу, то в 2024 году такой запрет отменили. Парни-студенты уже могут выезжать на обучение в зарубежных вузах.
Об этом в интервью «Зеркалу недели» рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.
Кроме студентов, разрешение на выезд за границу для повышения квалификации и участия в конференциях получили преподаватели украинских высших учебных заведений.
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«Для выезда военнообязанных научно-педагогических работников нужно письмо МОН в Государственную пограничную службу с просьбой рассмотреть возможность пересечения границы. С 1 января по 30 сентября 2024 года министерство подготовило 1297 таких писем. За этот период вовремя не вернулся из-за границы аж один научно-педагогический работник», — отметил Винницкий.
Он добавил, что с 1 января 2024 года по 1 апреля 2024 года 561 студент украинских вузов получили разрешение на выезд для обучения за границей. Все они вернулись без исключения. В МОН назвали это очень хорошей статистикой.
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Михаил Винницкий отметил, что в 2030 году Министерство образования и науки намерено сократить численность университетов. Одним из критериев, которые будут учитываться при укрупнении, это число «бюджетников».
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По материалам:
Фокус
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