Могут ли военные уехать в отпуск за границу — Finance.ua

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Могут ли военные уехать в отпуск за границу

Личные финансы
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Могут ли военные уехать в отпуск за границу
Могут ли военные уехать в отпуск за границу
Согласно законодательству Украины, выезд военнослужащих за пределы страны во время действия военного положения ограничен. Но существуют ситуации, при которых пребывание за границей разрешено.
Об этом рассказали специалисты robota.ua.
К примеру, в случае, когда выезд осуществляется на определенный срок, с обоснованной целью, которая отвечает законодательным нормам и при наличии разрешения от командира.
Чтобы получить разрешение находиться за границей во время отпуска, нужно уже иметь основной отпуск по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам.

Законные причины отказа военному провести отпуск за рубежом:

  • Служебная необходимость
Если присутствие военнослужащего критически важно для выполнения задач обороны или боевых действий, командир может отказать в выезде.
  • Отсутствие обоснованной причины для выезда
Военнослужащий обязан четко указать причину выезда за границу (например, лечение, семейные обстоятельства). В случае отсутствия такой причины разрешение не предоставляется.
  • Отсутствие необходимых документов
Если военнослужащий не предоставил документы, подтверждающие цель поездки (например, медицинские документы, приглашения от семьи и т. п.).
  • Нарушение правил воинской дисциплины
Если военнослужащий имеет дисциплинарное взыскание или находится под следствием, разрешение на выезд может быть отклонено.
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  • Пребывание в составе подразделения, задействованного в боевых задачах
Военные, выполняющие боевые задания, не могут покинуть подразделение для отпуска за рубеж.
  • Риск неисполнения обязанностей
Командир имеет право отказать в выезде, если существует риск, что военнослужащий не вернется в определенный срок.
  • Отсутствие основного отпуска
Если военному не предоставлен основной отпуск или в случае использования всех обязательных отпусков, предоставляемых в течение года, выезд за границу на основании отпуска невозможен.
  • Несвоевременная подача рапорта
Если рапорт на получение разрешения на выезд за границу был подан менее чем за 3 недели до поездки.
Военнослужащие могут получить разрешение на выезд за границу во время отпуска только при наличии веских оснований и по решению руководства. Причинами отказа могут быть военное положение, служебная необходимость, дисциплинарные нарушения или отсутствие обоснованных причин для поездки.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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