Сколько украинок стали водителями грузовиков и автобусов в прошлом году — данные Минэкономики — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько украинок стали водителями грузовиков и автобусов в прошлом году — данные Минэкономики

28
Сколько украинок стали водителями грузовиков и автобусов в прошлом году — данные Минэкономики
Сколько украинок стали водителями грузовиков и автобусов в прошлом году — данные Минэкономики
В прошлом году 343 участницы программы Reskilling Ukraine получили дипломы о получении профессии водителей грузового и пассажирского транспорта.
Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная в комментарии «Укринформу».
Читайте также
По ее словам, из них 17% уже трудоустроены, еще 17% используют навыки в собственном деле или волонтерстве, а 33% активно ищут работу.

Спрос со стороны бизнеса

Бережная отметила, что заинтересованность в трудоустройстве женщин-водителей в прошлом году выразили около 40 компаний.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

В их числе компании, занимающиеся ритейлом, международными и внутренними автобусными перевозками, агрокомпании, компании добывающей промышленности, пищевой промышленности, логистические компании.
Читайте также
Были также международные транспортные компании, работающие в Украине.
Напомним, в прошлом году в Украине было зарегистрировано более 7,4 тыс. новых коммерческих компаний, основателями которых стали женщины, что значительно превышает показатель 2023 (около 6,86 тыс.).
Доля женских предприятий среди всех новых регистраций в 2024 году выросла до 27,5% (против ~24,6% годом ранее) — то есть каждый четвертый новый бизнес в стране основан женщиной.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems