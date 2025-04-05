Сколько украинок стали водителями грузовиков и автобусов в прошлом году — данные Минэкономики Сегодня 17:12

Сколько украинок стали водителями грузовиков и автобусов в прошлом году — данные Минэкономики

В прошлом году 343 участницы программы Reskilling Ukraine получили дипломы о получении профессии водителей грузового и пассажирского транспорта.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная в комментарии «Укринформу».

Читайте также В Польше уменьшилось количество водителей из Украины: кто занимает рабочие места

По ее словам, из них 17% уже трудоустроены, еще 17% используют навыки в собственном деле или волонтерстве, а 33% активно ищут работу.

Спрос со стороны бизнеса

Бережная отметила, что заинтересованность в трудоустройстве женщин-водителей в прошлом году выразили около 40 компаний.

В их числе компании, занимающиеся ритейлом, международными и внутренними автобусными перевозками, агрокомпании, компании добывающей промышленности, пищевой промышленности, логистические компании.

Читайте также Сколько стоит стать водителем в 2025 году

Были также международные транспортные компании, работающие в Украине.

Напомним, в прошлом году в Украине было зарегистрировано более 7,4 тыс. новых коммерческих компаний, основателями которых стали женщины, что значительно превышает показатель 2023 (около 6,86 тыс.).

Доля женских предприятий среди всех новых регистраций в 2024 году выросла до 27,5% (против ~24,6% годом ранее) — то есть каждый четвертый новый бизнес в стране основан женщиной.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.