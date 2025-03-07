Сколько стоит стать водителем в 2025 году — Finance.ua

Сколько стоит стать водителем в 2025 году Сегодня 19:01 — Личные финансы

Сколько стоит стать водителем в 2025 году

Стоимость обучения в автошколе остается важным вопросом для тех, кто планирует получить водительское удостоверение.

Об этом пишут факты ICTV.

Обучение в автошколе

Цена обучения теории зависит от региона и формата занятий. В среднем она составляет от 3500 до 6500 грн. Очные курсы в автошколе обычно стоят дороже, чем онлайн-занятия. Виртуальные курсы становятся популярнее благодаря возможности самостоятельного распределения времени и удобству обучения.

Для тех, кто хочет сэкономить, есть возможность изучать теорию самостоятельно. Однако преподаватели автошколы могут существенно упростить понимание сложных дорожных ситуаций, а также акцентировать внимание на вопросах, часто встречающихся на экзаменах.

Стоимость сдачи теоретического экзамена в сервисном центре МВД составляет 250 грн.

Стоимость практического вождения

Занятия по вождению — самый дорогой этап обучения. Средняя стоимость одного урока (60 минут) варьируется от 600 до 1000 грн в зависимости от региона. Полный курс предусматривает около 40 часов практики, что в денежном эквиваленте составляет от 24 000 до 40 000 грн.

Некоторые учащиеся требуют больше уроков для уверенного вождения автомобиля, что увеличивает конечную стоимость обучения. В то же время, некоторые автошколы предлагают комплексные пакеты, включающие и теоретическую, и практическую подготовку. Такие предложения более выгодны, чем оплата каждого этапа в отдельности.

Практический экзамен в сервисном центре МВД стоит 420 грн.

Инфографика: Факты ICTV

Скрытые расходы

Учеба в автошколе не ограничивается только теоретическими и практическими занятиями.

Дополнительные расходы:

медицинская справка, стоимость которой зависит от медучреждения и обследований (500−2 000 грн);

фотографии на документы (100−200 грн);

учебные материалы, такие как книги или доступ к онлайн-курсам (100−500 грн);

в первый раз водительское удостоверение выдается на два года. Его стоимость ориентировочно обойдется вам в 608 грн. В эту сумму входит бланковая продукция, которая стоит 378 грн, а услуга получения удостоверения — 230 грн. Эти деньги нужно оплатить в сервисном центре МВД.

Водитель, получивший первое удостоверение, имеет право совершить не более двух административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения в течение двух лет. Если количество нарушений превышает два или если водитель совершил уголовное правонарушение, обмен удостоверения на постоянное возможен только после повторной сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД.

Как уменьшить расходы на обучение

Несколько советов, которые помогут снизить расходы:

Выбирайте онлайн-курсы, ведь они обычно дешевле традиционных занятий. Следите за сезонными скидками и акционными предложениями автошкол. Рассмотрите возможность оплаты полного курса одним платежом — иногда это выгоднее. Используйте бесплатные ресурсы для подготовки к экзаменам.

В итоге, если подсчитать все расходы, связанные с обучением, сдачей практических экзаменов, а также оформлением водительского удостоверения, то будущему водителю придется потратить от 30 тыс. до 50 тыс. грн.

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ICTV По материалам:

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