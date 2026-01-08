Суд отказал компаниям Коломойского во взыскании с Украины $6 млрд по делу Укрнафты
Верховный суд Швеции 21 ноября отклонил последнюю попытку кипрских компаний, связанных с Игорем Коломойским, добиться пересмотра решения Стокгольмского арбитража по делу «Укрнафты» от 4 февраля 2021 года.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.
Таким образом решения по делу вступили в окончательную силу. Речь идет о компаниях Littop Enterprises, Bordo Management и Bridgemont Ventures, которые через кипрскую структуру владели 40,1% акций «Укрнафты».
В 2015 году они требовали от правительства Украины и «Нафтогаза» более $6 млрд компенсации за ограничение права свободной продажи остатков газа на рынке в 2006—2014 годах, а после отказа подали иск в арбитраж.
Стокгольмский арбитраж отклонил требования полностью, признав, что нет юрисдикции: суд пришел к выводу, что истцы фактически не внесли инвестицию в уставный капитал «Укрнафты» в понимании Договора к Энергетической хартии, следовательно, не имели права на арбитражный иск против Украины.
В начале 2025 г. эти выводы подтвердил Апелляционный суд Свеа в Стокгольме.
Кипрские компании обжаловали это решение в Верховном суде Швеции, однако тот не нашел оснований для пересмотра дела и отказал в открытии производства.
Теперь они обязаны возместить Украине около $19 млн. расходов на арбитраж, $2,7 млн. судебных издержек и еще $550 тыс. дополнительных расходов.
Напомним, в июне 2015 года три кипрские компании Littop Enterprises, Bordo Management и Bridgemont Ventures, связанные с Игорем Коломойским (вместе владели 40,1% акций «Укрнафты»), подали инвестор подали инвестарбитражный иск против Украины более чем на $6 млрд.
В 2021 году Стокгольмский арбитражный трибунал отклонил требования истцов миноритарных акционеров ПАО «Укрнафта», которые судились с Украиной и хотели взыскать с нее более 6 миллиардов долларов.
