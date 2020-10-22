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Налоговики озвучили размеры штрафов для риелторов

Налоговики озвучили размеры штрафов для риелторов

Риелторы обязаны направлять информацию о заключенных при их посредничестве соглашениях об аренде недвижимости в контролирующий орган по месту своей регистрации в сроки, предусмотренные для подачи налогового расчета.

Об этом сообщает главное управление ГНС в Одесской области.

Налоговый расчет за налоговый период, равный календарному кварталу, подается в течение 40 календарных дней, наступающих за последним календарным днем отчетного квартала.

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За нарушение сроков подачи указанной информации риелтор несет ответственность.

Размеры штрафов:

  • нарушение риелтором сроков подачи информации о заключенных при его посредничестве гражданско-правовых договорах (соглашениях) об аренде недвижимости – влечет за собой наложение штрафа в размере 680 гривен за каждое такое нарушение;
  • эти же действия, совершенные субъектом, к которому в течение года был применен штраф за такое нарушение, влекут за собой наложение штрафа 1360 гривен за каждое такое нарушение.

Справка Finance.ua:

  • Парламентариям предлагают вывести рынок риелторских услуг из тени. Об этом говорится в Проекте №3618 от 09.06.2020 Закона о риелторской деятельности в Украине.
  • Если парламент примет законопроект № 3618, сотрудничество с риелторами или брокерами будет обязательным. А за отказ придется заплатить 47,2 тыс. гривен штрафа. Недобросовестных риелторов тоже планируют наказывать гривной, но гораздо скромнее.

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По материалам Finance.UA
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