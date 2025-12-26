0 800 307 555
Бизнес рф заявил о масштабном обвале — причины

Крупный бизнес рф заявил о наступлении самого сильного кризиса в промышленности с 1998 года.

Причины

Причин тому несколько: усиление санкций, повышение процентных ставок по кредитам и резкое замедление экономики после военного бума, когда государство влило десятки триллионов рублей в мегапроекты и оборонные предприятия.
«Промышленность с пониманием перенесла начальный период рукотворного охлаждения российской экономики, но в 2025 году ее терпение иссякло. Производственные планы фабрик и заводов по всей стране в этом году сократились до самого низкого уровня за последние 16 лет», — рассказывают росСМИ.
Там отмечают: сейчас темпы роста ВВП замедлились почти до нуля, а промышленность скатилась в рецессию. Из-за чего «российская экономика впала в депрессию», а отдельные отрасли пережили полноценный коллапс. В частности:
  • Выпуск тракторов снизился на 61,6%.
  • Бульдозеров — на 53,7%.
  • Лифтов — на 37,2%.
  • Пассажирских вагонов — вдвое.
  • Авто — на 34,1%.
«Цена санкций для экономики растет, что бы ни говорили власти. Экономика находится в „замороженном состоянии“ и не устойчива… Вопреки оптимистическим заявлениям Кремля, военная экономика россии переживает обратную деиндустриализацию», — констатировали авторы материала.
Со своей стороны аналитики The Washington Post рассказали, что сейчас российская экономика находится в самом худшем состоянии с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Причины:
  • Стремительное падение нефтяных доходов.
  • Исчерпание резервов.
По оценкам, Кремль уже потратил большую часть валютных резервов и заимствований, которые обеспечивали резкий рост военных расходов в последние три года. Как следствие, в экспертной среде ожидается, что уже в 2026 году россия может столкнуться с банковским кризисом и рецессией.
При этом в будущем ситуация будет только ухудшаться. Ведь жесткие новые санкции против нефтяного сектора россии усугубляют дефицит ликвидности. А это может привести к банковскому кризису.
Параллельно в экспертной среде прогнозируют, что уже в декабре-2025 нефтегазовые доходы рф упадут на 49% по сравнению с прошлым годом. Что на фоне рекордных военных расходов может усугубить дефицит бюджета.
По материалам:
Обозреватель
