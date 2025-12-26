День финансов: что будет с курсом гривны и ВВП, правила бронирования 2026 Сегодня 17:30

В пятницу, 26 декабря, речь шла о новых правилах бронирования и о том, какой прогноз дают относительно курса валют и ВВП.

Что будет с курсом гривны и ВВП

Об этом говорится в консенсус-прогнозе Минэкономики. Аналитики улучшили свои оценки относительно девальвации гривны по сравнению с предыдущим Валютные прогнозы оказались более благоприятными для национальной валюты. Эксперты пересмотрели свои ожидания по поводу курса гривны на ближайшие годы.Об этом говорится в консенсус-прогнозе Минэкономики. Аналитики улучшили свои оценки относительно девальвации гривны по сравнению с предыдущим апрельским прогнозом

Долговые выплаты 2026−2028

24 декабря на заседании правительство утвердило долговую стратегию на 2026−2028 годы. О финансовых ограничениях государства в ближайшие годы пишет народный депутат Нина Южанина. В 2026—2028 годах долговые выплаты жителям в среднем 1,19 трлн грн в год. Это около 10,4% от ожидаемого ВВП каждый год.

👲Бронирование военнообязанных во время полномасштабной войны — одна из самых чувствительных тем для общества, бизнеса и государства. Каждое решение о брони фактически балансирует между потребностями армии и экономики. Обо всех деталях пишем в статье:

Закон в защиту уволенных работников

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволит украинцам сохранить свой страховой стаж в случае увольнения и последующего восстановления на работе.

Бюджет Киева потерял более 1,2 млрд гривен

Ревизия Госаудитслужбы в Департаменте экономики и инвестиций исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) выявила значительные финансовые нарушения, которые существенно повлияли на наполнение столичного бюджета.

Установка ФЛП платежных терминалов

Минэкономики обнародовало проект Постановления Кабмина, которым предлагается перенести обязанность установления платежных терминалов для ФЛП первой группы и мелких торговцев до окончания военного положения.

Как менялись зарплаты украинцев в 2025 году

В 2025 году зарплатная динамика в Украине остается смешанной. Бизнес показывает стремление удержать конкурентоспособный уровень оплаты труда. Но подавляющее большинство работников говорит, что размер зарплаты в 2025 году не изменился по сравнению с прошлым годом, а если учесть высокий уровень инфляции, номинальная стоимость финансовой компенсации даже уменьшилась.

Также стало известно, какие настроения ищущих работу: проблемы, с которыми сталкиваются украинцы при трудоустройстве.

Квартирный учет для ВПО

Внутриперемещенные лица в Украине могут стать на квартирный учет, чтобы претендовать на получение жилья от местных общин. Детали о квартирном учете рассказал нардеп Павел Фролов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.