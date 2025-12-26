Встановлення ФОПами платіжних терміналів: що пропонує Мінекономіки Сьогодні 12:00 — Казна та Політика

Встановлення ФОПами платіжних терміналів: що пропонує Мінекономіки

В Кабінеті Міністрів готуються переглянути строки обов’язкового запровадження безготівкових розрахунків для ФОП.

Що пропонують

Мінекономіки оприлюднило проект Постанови Кабміну, яким пропонується перенести обов’язок встановлення платіжних терміналів для ФОПів першої групи та дрібних торговців до завершення воєнного стану, пише sud.ua.

Як йдеться в постанові Кабінету Міністрів України від 29 липня 2022 р. № 894 «Про встановлення строків, до настання яких торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги)», вставновлення планувалось з 1 січня 2026 р.

торговці — фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку першої групи, торговці, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну (виносну) торгівлю, продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції.

повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги), включаючи товари (послуги), реалізація (надання) яких здійснюється дистанційно.

Мінекономіки пропонує запровадити цей обов’язок через 3 місяці з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Йдеться не про скасування обов’язку встановлення платіжних терміналів, а лише про тимчасове відтермінування. Закон «Про платіжні послуги» залишається чинним, а запровадження безготівкових розрахунків лише прив’язується до завершення воєнного стану.

В умовах воєнного стану малий бізнес опинився на межі виживання.

Платники першої групи єдиного податку — це дрібні підприємці з мінімальними обсягами діяльності, обмеженим переліком дозволених видів господарювання та без права найму працівників. Упровадження для них обов’язкових платіжних терміналів створить додаткове фінансове навантаження, не забезпечуючи при цьому помітного ефекту для детінізації економіки, оскільки такі платники не є джерелом ризиків у частині податкових зловживань.

Продавці власноручно вирощеної/відгодованої продукції, виїзної та виносної торгівлі часто працюють сезонно з невеликим та нерегулярним готівковим оборотом, і обов’язкове встановлення платіжного термінала для них є фінансовим тягарем.

Витрати одного суб’єкта господарювання на наступний рік впровадження регулювання прогнозуються на рівні першого року і складатимуть 11 040 грн.

Можливі незначні коливання витрат за рахунок збільшення або зменшення плати за обслуговування, комісії за еквайринг.

Раніше писали , що Реєстратор розрахункових операцій (РРО) мають використовувати більшість фізичних осіб-підприємців. Якщо за законом ФОП повинен встановити пристрій, але не зробив цього, йому загрожує штрафна санкція. Проте деякі представники бізнесу звільненні від такого обов’язку.

Хто може не використовувати РРО

З усіх правил є винятки. Наприклад, реєстратор розрахункових операцій можуть не встановлювати підприємці 1 групи спрощеної системи оподаткування (які здійснюють торгівлю виключно на ринках або надають побутові послуги населенню, не маючи найманих працівників). Плюс у перелік входять ФОПи 2−4 груп, які займаються торгівлею в селах за таких умов:

річний обсяг доходу не перевищує 1,09 млн гривень у рік на один структурний підрозділ/пункт продажу;

в торговельних об’єктах не продають підакцизні товари;

не ведуть дистанційну торгівлю;

місцева рада не ухвалила рішення про обов’язкове застосування РРО.

У разі відсутності реєстратора, коли це необхідно, ФОПу загрожують штрафи. Розмір фінансової санкції — 100% від суми товарів, проданих без РРО. Це покарання за перше виявлене порушення, а за повторне — 150%.

