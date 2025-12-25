Нужно ли возить стандартные номера после оформления индивидуальных — разъяснение МВД Сегодня 05:00 — Личные финансы

Нужно ли возить стандартные номера после оформления индивидуальных — разъяснение МВД

Все больше автовладельцев в Украине выбирают индивидуальные номерные знаки. Это персонализированные комбинации знаков, которые позволяют выделить транспортное средство. В то же время, у водителей часто возникает вопрос, нужно ли возить с собой номерные знаки, полученные во время первичной регистрации, после установки индивидуальных.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Что такое индивидуальный номерной знак

Индивидуальный номерной знак (ИНЗ) — это дополнительный номерной знак с уникальной комбинацией букв и цифр, который изготавливается по заказу владельца транспортного средства.

После изготовления индивидуального номерного знака сведения о нем вносятся в Единый государственный реестр транспортных средств и отображаются в свидетельстве о регистрации. Именно это ключевое условие его законного использования.

Нужно ли возить стандартные номерные знаки

При установке на транспортном средстве индивидуального номерного знака обязанности возить с собой стандартные государственные номерные знаки нет. Они могут храниться у владельца отдельно и использоваться при необходимости, например, при замене номерных знаков или для выезда за границу.

Когда обычные номера все же понадобятся

ИНЗ действуют исключительно на территории Украины. Для поездок за пределы страны транспортное средство должно быть оборудовано номерными знаками, находившимися при первичной регистрации.

Также обычные номерные знаки могут потребоваться в случае:

временного снятия индивидуального номерного знака;

потери или повреждения индивидуального номерного знака;

проведения регистрационных действий с транспортным средством.

На что стоит обратить внимание водителям

Чтобы избежать недоразумений и задержек при пользовании транспортным средством, автовладельцам рекомендуется убедиться, что:

индивидуальный номерной знак изготовлен в установленном порядке;

информация о нем внесена в Единый государственный реестр транспортных средств;

данные отображены в свидетельстве о регистрации транспортного средства.

Только в этих условиях ИНЗ считается официальным и может полноценно использоваться при эксплуатации автомобиля.

Как оформить индивидуальный номерной знак

Заказ ИНЗ возможен как в сервисных центрах МВД, так и онлайн — через Кабинет водителя. Перед заказом необходимо проверить доступность желаемой комбинации символов и соответствие установленным требованиям.

