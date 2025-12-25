0 800 307 555
Во Львовской области уже 1665 миллионеров: количество состоятельных жителей растет

Личные финансы
28
По состоянию на 1 декабря 2025 года во Львовской области 1665 граждан официально задекларировали доходы, превышающие один миллион гривен.
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной налоговой службы в Львовской области.
По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество миллионеров выросло на 538 человек. В налоговой подчеркивают, что такая динамика является следствием активизации бизнеса, роста зарплат в ряде отраслей и повышения уровня финансовой дисциплины.
Увеличение количества состоятельных налогоплательщиков оказывает положительное влияние на доходы местных бюджетов и создает дополнительные возможности для развития общин региона.
Напомним, в Украине продолжает расти количество граждан, официально декларирующих миллионные доходы, несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию. По результатам декларационной кампании 2025 года более 17 тысяч украинцев задекларировали доходы, превышающие один миллион гривен. Это на 1,3 тысяч человек больше, чем по итогам прошлого года. В то же время, общее количество поданных деклараций существенно сократилось.
Суммарный объем доходов, задекларированных миллионерами, составил 254 миллиарда гривен. В целом граждане задекларировали доходы на 474 миллиарда гривен, что на 93,5 миллиарда превышает показатель 2024 года.
Стопокор
