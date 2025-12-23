Таксисты Uklon и Uber должны платить налоги с доходов, — ГНС Сегодня 09:33 — Казна и Политика

Водители сервисов онлайн-такси, в частности Uklon и Uber, системно получающие доход от перевозок, должны платить налог на доходы физических лиц. Такое налогообложение является частью общего подхода государства к доходам, полученным через цифровые платформы.

Об этом в интервью заявила руководительница Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

По ее словам, обложение доходов с цифровых платформ предусмотрено обязательствами Украины перед Европейским Союзом и Международным валютным фондом. Соответствующий законопроект, известный как «закон об OLX», уже находится на рассмотрении в комитете Верховной Рады. Документ разработало Министерство финансов и поддержала ГНС.

Карнаух подчеркнула, что закон должен упорядочить налоговые отношения не только для пользователей маркетплейсов, но и для самозанятых лиц, регулярно получающих доход, но не уплачивающих налоги. В частности это касается водителей сервисов такси.

Ключевым критерием для налогообложения является системность получения дохода.

«Имею в виду таксистов из того же Uklon или других сервисов. Они же системно получают доход? Системно. Так почему человек, который как наемный работник официально трудоустроен, платит 18% своего дохода, а человек, выполняющий ту же функцию, не платит 18%?» — заметила Карнаух.

Руководитель ГНС подчеркнула, что даже если водитель формально не является партнером сервиса такси, но получает доход от такой деятельности и превышает не облагаемый налогом минимум, он обязан задекларировать этот доход и уплатить 18% налога с суммы превышения.

Комментируя идею установки лимита в 2000 евро в год для доходов с цифровых платформ, Карнаух выразила сомнение в целесообразности такого подхода. Она привела пример разовой продажи дорогостоящего имущества, которое формально может превышать лимит, но не является предпринимательской деятельностью.

По ее словам, лица, системно получающие доход, могут выбирать разные режимы налогообложения — общую или упрощенную систему, а также специальные режимы типа «Дія.City» или DefenseCity.

