Удостоверение, лента «Пульс» и новая навигация: приложение «Армия+» получило обновление

Применение Армия+ получило обновление, которое расширяет его функционал и приближает к формату ежедневного сервиса для военных. Изменения включают удостоверение защитника или защитницы, информационную ленту Пульс, раздел уведомлений, а также обновленный дизайн и навигацию.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Что нового

Одним из ключевых обновлений стало расширение функционала Армия ID. Теперь в нем доступен не только уникальный 9-значный ID-номер для подачи рапортов, но и удостоверение защитника или защитницы для подтверждения статуса военнослужащих.

Удостоверение не заменяет бумажные военно-учетные документы, однако может использоваться при проверках, в частности, на блокпостах.

В Армия ID отображается фото и базовая информация по QR-коду, который могут сканировать представители ТЦК и СП или ВСП для получения данных о военнослужащем или военнослужащей.

Кроме удостоверения, в Армия+ запущена информационная лента «Пульс». В нем собраны объяснения прав и возможностей военных, практические советы и полезный опыт. В частности, в ленте публикуются материалы о гарантированном отпуске и порядке расчета надбавки за боевую выслугу лет.

Также обновлены дизайн и навигацию приложения. Теперь рапорты, обучение и другие функции собраны в разделе «Сервисы», а самые популярные плюсы вынесены вверх для быстрого доступа.

Кроме того, появился раздел уведомлений, позволяющий отслеживать важные сообщения и статусы рапортов за все время.

«Дальше будем развивать Армия+ для ежедневного использования военными. Обновим обучение, переделаем рапорты в понятные сервисы под конкретные ситуации, упростим получение справок и подъемников, чтобы все это занимало меньше времени и нервов», — рассказал Мстислав Баник, руководитель цифровых продуктов Минобороны.

Использование Армия+ в воинских частях

Армия+ уже является ключевым цифровым инструментом в ежедневной службе: 70% воинских частей используют рапорты в приложении, а в общей сложности подписано более 1,2 миллиона рапортов. Среди самых популярных — на ежегодный отпуск, оздоровление, а также получение справки Ф5.

