Темпы прироста реального валового внутреннего продукта (ВВП) в ноябре ускорились до 3,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, говорится в сообщении Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ).

Отмечается, что это связано с более поздним по сравнению с 2024 годом сбором кукурузы. При этом промышленность сократила производство в результате разрушения энергетической инфраструктуры.

«Экономическая ситуация ухудшилась в ноябре и начале декабря из-за постоянных обстрелов россиянами энергетической и железнодорожной инфраструктуры. Однако из-за положительного вклада сельского хозяйства реальный ВВП, по оценке, вырос на 3,6%. Так, мы оцениваем, что реальная валовая добавленная стоимость (ВДВ) на (дпр). Это прежде всего результат более поздней уборки кукурузы, чем в 2024 году», — подчеркнули в ИЭД.

Также в организации добавили, что рост экономики в ноябре, как и в третьем квартале-2025 года, поддержали также оборонные закупки.

Рост реальной ВДС в торговле ИЭИ в прошлом месяце оценивает на уровне 5,5% по сравнению с показателем год назад, тогда как ее падение в добывающей промышленности составило примерно 18% из-за дальнейших российских атак на добычу газа и угля.

Реальная ВДС в перерабатывающей промышленности и энергетике уменьшилась соответственно на 0,9% и 0,2% из-за проблем с доступом к электроэнергии. В ИЭИ отмечают, что в ноябре, в отличие от предыдущих месяцев, российские атаки ухудшили состоятельность энергосистемы передачи электроэнергии между различными регионами Украины, что ограничило роль импорта в балансировании спроса и предложения электроэнергии.

В то же время падение реальной ВДС в транспорте замедлилось до 6% в ноябре (с около 10% в октябре). В то же время существует риск увеличения падения в декабре, поскольку россия усилила атаки на железнодорожную инфраструктуру и разрушает как подвижной состав, так и пути.

Как сообщалось, Минэкономики оценило рост реального ВВП Украины в ноябре ускорилось до 5,3% против 2,3% в октябре.

