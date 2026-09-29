Субсидия на твердое топливо: кто может получить пособие

Украинцы, которые отапливают жилье твердым топливом и не имеют централизованного отопления, а также не используют для отопления газ или электроэнергию, могут получить жилищную субсидию или льготу на приобретение топлива.
Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.
Пособие предусмотрено на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. При этом субсидию или льготу можно получать одновременно с пособием на жилищно-коммунальные услуги — электроэнергии, газоснабжения для приготовления пищи, водоснабжения, вывоза мусора и т. д.
Жилищная субсидия на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается один раз в год на один отопительный сезон. Для ее назначения гражданин должен обратиться с заявлением и декларацией о доходах и расходах.
Кто может получить льготу на твердое топливо
Льгота на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива также предоставляется один раз в год на один отопительный сезон.
Воспользоваться ею могут льготники, данные о которых внесены в Реестр лиц, имеющих право на льготы. Для оформления необходимо подать заявление и справку о наличии в жилом помещении печного отопления.
Назначение субсидии или льготы на твердое топливо производится с учетом совокупного дохода семьи. В то же время, это правило не распространяется на участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, членов семей погибших (умерших) ветеранов войны и членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.
«Зимняя поддержка» для приобретения твердого топлива
Поддержка отопительного сезона от международных партнеров для жителей определенных территориальных общин в этом году является частью государственной программы «Зимняя поддержка». Как и в предыдущие годы, полученные деньги можно использовать, в частности, для приобретения твердого топлива.
Кабинет Министров Украины 3 сентября 2026 года принял постановление № 1084 «Некоторые вопросы оказания помощи населению в течение отопительного сезона 2026/27 года за средства со счета для оказания гуманитарной и другой помощи гражданскому населению в условиях военного положения в Украине и средства международных и национальных организаций».
Размер единовременного пособия составляет 19 400 грн на одно домохозяйство. Сумма не зависит от количества членов домохозяйства и их категории.
Кто может получить 19 400 грн
Пособие положено лицам, которые фактически проживают в общинах, включенных в соответствующие перечни территорий Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Николаевской и Черниговской областей, за исключением временно оккупированных территорий.
Денежное пособие могут получить уязвимые категории граждан, которые на момент подачи заявления являются получателями:
- пенсии по инвалидности;
- надбавки на уход в размере 50 грн — лица с инвалидностью I группы, одинокие лица с инвалидностью II группы, нуждающиеся в уходе или достигшие пенсионного возраста, и лица с инвалидностью III группы, достигшие пенсионного возраста, а также одинокие получатели пенсий по возрасту и за выслугу лет, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
- жилищной субсидии, в том числе на твердое топливо;
- государственного пособия на детей одиноким матерям, пособия при рождении ребенка или пособия на детей в многодетных семьях;
- государственного социального пособия лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, лицам, не имеющим права на пенсию, лицам с инвалидностью или пособия по уходу;
- пособия на проживание внутренне перемещенным лицам;
- государственного социального пособия на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, воспитываемых в детских домах семейного типа или приемных семьях, а также пособия на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя.
Право на пособие также имеют лица, которые на дату обращения не получают ни одной из указанных выплат, но являются лицами с инвалидностью, членами многодетной семьи или одинокими нетрудоспособными лицами пенсионного возраста. Для этого необходимо документально подтвердить принадлежность к соответствующей категории.