Субсидия на твердое топливо: кто может получить пособие

Жилищная субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается один раз в год

Украинцы, которые отапливают жилье твердым топливом и не имеют централизованного отопления, а также не используют для отопления газ или электроэнергию, могут получить жилищную субсидию или льготу на приобретение топлива.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

Пособие предусмотрено на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. При этом субсидию или льготу можно получать одновременно с пособием на жилищно-коммунальные услуги — электроэнергии, газоснабжения для приготовления пищи, водоснабжения, вывоза мусора и т. д.

Жилищная субсидия на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается один раз в год на один отопительный сезон. Для ее назначения гражданин должен обратиться с заявлением и декларацией о доходах и расходах.

Кто может получить льготу на твердое топливо

Льгота на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива также предоставляется один раз в год на один отопительный сезон.

Воспользоваться ею могут льготники, данные о которых внесены в Реестр лиц, имеющих право на льготы. Для оформления необходимо подать заявление и справку о наличии в жилом помещении печного отопления.

Назначение субсидии или льготы на твердое топливо производится с учетом совокупного дохода семьи. В то же время, это правило не распространяется на участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, членов семей погибших (умерших) ветеранов войны и членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.

«Зимняя поддержка» для приобретения твердого топлива

Поддержка отопительного сезона от международных партнеров для жителей определенных территориальных общин в этом году является частью государственной программы «Зимняя поддержка». Как и в предыдущие годы, полученные деньги можно использовать, в частности, для приобретения твердого топлива.

Кабинет Министров Украины 3 сентября 2026 года принял постановление № 1084 «Некоторые вопросы оказания помощи населению в течение отопительного сезона 2026/27 года за средства со счета для оказания гуманитарной и другой помощи гражданскому населению в условиях военного положения в Украине и средства международных и национальных организаций».

Размер единовременного пособия составляет 19 400 грн на одно домохозяйство. Сумма не зависит от количества членов домохозяйства и их категории.

Кто может получить 19 400 грн

Пособие положено лицам, которые фактически проживают в общинах, включенных в соответствующие перечни территорий Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Николаевской и Черниговской областей, за исключением временно оккупированных территорий.

Денежное пособие могут получить уязвимые категории граждан, которые на момент подачи заявления являются получателями:

пенсии по инвалидности;

надбавки на уход в размере 50 грн — лица с инвалидностью I группы, одинокие лица с инвалидностью II группы, нуждающиеся в уходе или достигшие пенсионного возраста, и лица с инвалидностью III группы, достигшие пенсионного возраста, а также одинокие получатели пенсий по возрасту и за выслугу лет, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;

жилищной субсидии, в том числе на твердое топливо;

государственного пособия на детей одиноким матерям, пособия при рождении ребенка или пособия на детей в многодетных семьях;

государственного социального пособия лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, лицам, не имеющим права на пенсию, лицам с инвалидностью или пособия по уходу;

пособия на проживание внутренне перемещенным лицам;

государственного социального пособия на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, воспитываемых в детских домах семейного типа или приемных семьях, а также пособия на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя.